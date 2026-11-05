بعد 7 قرون.. غانم يعيد مغامرة «ابن بطوطة»

أعلنت منصة iQIYI الصينية الدولية عرض مسلسل «ابن بطوطة» بدءًا من نوفمبر الجاري في تجربةٍ دراميةٍ، تمزج بين المغامرة والفانتازيا، مستلهمةً من رحلات الرحَّالة المغربي الشهير إلى الصين خلال القرن الـ 14 عبر قصةٍ خياليةٍ، تُعيده إلى مدينة تشوانتشو بعد مرور نحو 700 عامٍ.

ويشارك في بطولة العمل الممثل المغربي خالد غانم، والصيني ليو شياوشو، مع إتاحته للجمهور عبر عددٍ من المنصات العربية الشريكة.

وطبقًا لبيانٍ صحافي للشركة المنتجة، تتداخل مع أحداث المسلسل مجموعةٌ من الفنون والحِرف الصينية التقليدية، منها مسرح الدمى، وصناعة الخزف، ما يمنح المشاهدين متعة متابعة مغامرات الشخصيات ومحاولاتها حل الألغاز وكشف الأسرار.

وصُوِّر المسلسل بالكامل في مواقعَ حقيقيةٍ داخل تشوانتشو، شملت معالم بارزةً، منها جسر لويانج التاريخي، ومتحف تشوانتشو للتاريخ البحري.

ويتكوَّن المسلسل من 50 حلقةً قصيرةً، تتميَّز بإيقاعها السريع والمشوِّق، مع توفير نسخةٍ مدبلجةٍ باللغة العربية لتقديم تجربة مشاهدةٍ أكثر قربًا من الجمهور المحلي.

ويُقدِّم المسلسل رؤيةً خياليةً جديدةً لشخصيةٍ تاريخيةٍ مألوفةٍ، هي الرحَّالة المغربي ابن بطوطة، بينما يتيح للجمهور الصيني فرصةَ استكشاف تاريخ طريق الحرير البحري، والتعرُّف على الجذور العميقة للعلاقات التاريخية بين الصين والعرب.