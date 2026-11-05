«عمومية التنس» تمدّد أعمال مجلس الإدارة

استعرضت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي للتنس، الخميس، في اجتماعها الثاني غير العادي برئاسة مروان البازعي عبر الاتصال المرئي «عن بُعد»، التقرير الصادر عن اللجنة الخاصة للتحقق من صحة وسلامة الإجراءات المالية والإدارية، واعتماد التوصيات بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع.

وطبقًا لحساب اتحاد التنس في منصة «إكس»، أقرَّت الجمعية تمديد فترة المجلس الحالي، واعتماد وتحديث معايير وأعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب إقرار تعديلات اللائحة العامة للانتخابات، وضوابط ومعايير المقابلات الشخصية للمرشحين.

كذلك اعتمدت الجدول الزمني للانتخابات، وقرَّرت تشكيل اللجنة الفنية لتقييم المرشحين، واللجنة العامة للانتخابات، ولجنة الطعون والمخالفات الانتخابية.

وتأتي هذه القرارات ضمن استكمال الإجراءات التنظيمية للعملية الانتخابية، وتحديث الأطر واللوائح الخاصَّة بها، بما يسهم في تنظيم المرحلة المقبلة وفق الإجراءات المعتمدة.