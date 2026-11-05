أخضر القدامى يكتفي بوصافة «خليجي 26»

اكتفى المنتخب السعودي لقدامى اللاعبين بالمركز الثاني في بطولة كأس الخليج 2026 بعد خسارته النهائي أمام العراق بركلات الترجيح 2ـ4 إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في الدوحة، العاصمة القطرية، ليحتفظ «أسود الرافدين» باللقب الخليجي للمرة الثانية تواليًا.

وتُوِّج خلدون إبراهيم البو، لاعب المنتخب العراقي، بجائزة أفضل لاعبٍ في البطولة، بينما نال زميله نور صبري، حارس المرمى، جائزة أفضل حارسٍ.

وكان أخضر القدامى تأهل إلى النهائي بفوزه على البحرين 5ـ4 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1ـ1 في الوقت الأصلي.

وبدأ خالد القروني، مدرب المنتخب السعودي، المباراة بتشكيلةٍ أساسيةٍ، ضمَّت عساف القرني في حراسة المرمى، راشد الرهيب، ماجد العمري، مشعل السعيد، عبد الله شهيل، سعود كريري، جمعان الجمعان، صالح الصقري، صاحب العبد الله، صالح الغوينم وعبد العزيز السعران.

وكان الأخضر تصدَّر المجموعة الأولى برصيد سبع نقاطٍ، جمعها من فوزين على عمان 3ـ1، والعراق 1ـ0، وتعادلٍ مع الكويت 1ـ1.

يشار إلى البطولة، التي شهدت مشاركة ثمانية منتخباتٍ، وُزِّعت على مجموعتين، لُعِبَت مبارياتها من شوطين، مدة كلٍّ منهما 20 دقيقةً، مع السماح بإجراء تبديلاتٍ غير محدودةٍ، فيما حُسمت مباريات الأدوار الإقصائية بركلات الترجيح مباشرةً عند انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.