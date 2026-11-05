«الرابطة» تعتمد الروزنامة.. 4 جولات في يناير

كشفت مصادرُ خاصَّةٌ لـ «الرياضية» عن أن الروزنامة المحدَّثة لدوري روشن السعودي تتضمَّن إجراء أربع جولات خلال يناير المقبل، هي الـ 18 والـ 19 والـ 20 والـ 21 التي تُمثِّل أول أربع جولات من الدور الثاني، عقب تأجيل بطولة كأس آسيا إلى ديسمبر 2027.

ووفقًا للمصادر ذاتها، تنطلق الجولة الـ 17 في 31 ديسمبر المقبل، وتُختتم في 2 يناير، فيما يتيح الجدول فاصلًا مدته أربعة أيام بين نهاية كل جولة وبداية التالية، من الجولة الـ 17 حتى انطلاق الـ 20، لمنح الفرق وقتًا للراحة والاستشفاء.

وعقدت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الخميس، ورشة عملٍ مع ممثلي أندية دوري روشن السعودي لاستعراض الروزنامة المحدَّثة للموسم الجاري 2026ـ2027، والاستماع إلى مرئياتهم بشأنها.

وبيَّنت المصادر، أن التصوُّر المعروض يتضمَّن استئناف منافسات الدوري بمبـاريات الجولـة الـ 13، بدءًا من 26 نوفمبر الجاري، عقب فراغ الأندية السعودية من مشاركاتها الخارجية، المقرَّرة خلال الفترة من 23 إلى 25 من الشهر ذاته.

وناقشت إدارة المسابقات خلال الورشة خيارات جدولة المباريات المؤجَّلة للهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب والخلود والرياض وأبها، تمهيدًا لتحديد مواعيدها ضمن الروزنامة المحدَّثة.

وجاء بين الخيارات المطروحة لعب المباريات المؤجَّلة من الجولة التاسعة عقب فترة التوقف الدولي الجارية، وتشمل مواجهات الأهلي أمام النصر على أرض الأول، والرياض أمام الهلال على أرض الأول، والاتحاد أمام الشباب على أرض الأول.

وتأخذ الرابطة مرئيات الأندية بشأن المقترحات المطروحة قبل اعتماد المواعيد الجديدة، والإعلان عنها رسميًّا.