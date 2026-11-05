الاتحاد يستعين بمستقلين في اللجان

تتَّجه إدارة شركة نادي الاتحاد إلى ضم أعضاء مستقلين من خارج مجلس إدارتها إلى عدد من اللجان المُشكَّلة أخيرًا بهدف الاستفادة من خبراتهم، وتعزيز كفاءة العمل، وفق مصادر خاصَّة بـ «الرياضية».

وبيَّنت المصادر ذاتها، أن الخطوة تشمل اللجان التنفيذية والرياضية والانتقالات. وسينضمُّ إليها أعضاءٌ من خارج التشكيل الإداري الحالي للشركة.

ويرأس رضا بترجي مجلس إدارة الشركة، الذي يضمُّ عبد العزيز الزيد، وصهيب جمجوم، وفارس الحجيلان، وطه ناظر، وعبد الله البلوي، والوليد الحيدر، ضمن التشكيل الجديد الذي خلف مجلس الإدارة السابق برئاسة فهد سندي.

من جانب آخر، منح الألماني ينز فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، لاعبيه إجازةً لمدة خمسة أيام، بدأت الأربعاء. وسيعاودون تدريباتهم الإثنين المقبل.

وكان الاتحاد خاض آخر مبارياته أمام العين الإماراتي ضمن المنافسات الآسيوية، وخسرها قبل بدء الإجازة.