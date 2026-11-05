فرايبورج يوقف انتصارات طرابزون.. وأهداف صلاح تغيب مجددا

تعرّض فريق طرابزون سبور التركي الأول لكرة القدم، أمام ضيفه فرايبورج الألماني الخميس، لخسارته الأولى منذ نحو 7 أسابيع، واستمر للمباراة الثالثة على التوالي غياب الإسهامات التهديفية للنجم المصري محمد صلاح.

وفاز فرايبورج على أرض طرابزون سبور 1-0، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعة الواحدة في دوري المؤتمر الأوروبي.

بذلك، خسر الفريق العنّابي والأزرق للمرة الأولى تحت قيادة مدربه الألماني توماس ريس، الذي قاده إلى سلسلة من 7 انتصارات محلية وقارية.

وعلى ملعب «بابارا بارك» في مدينة طرابزون، أحرز الضيف هدفًا مبكرًا، عبر الظهير الألماني لوكاس كوبلر في الدقيقة 14، وحافظ عليه حتى صافرة النهاية، مقاومًا ضغطًا هجوميًا قويًا من صلاح ورفاقه.

ولعب النجم المصري اللقاء كاملًا، وسدد أربع مرات نحو المرمى. واستمر غيابه عن سجل الإسهامات التهديفية، بعد مباراتي ريزه سبور وغازي عنتاب، ضمن الجولتين الماضيتين من الدوري التركي الممتاز. وكسب طرابزون سبور المباراتين، وخاضهما صلاح «34 عامًا» دون أن يحرز أو يصنع أهدافًا.

وفيما تجمّد رصيد الفريق عند ست نقاط في دوري المؤتمر الأوروبي، رفع فرايبورج رصيده إلى عدد النقاط ذاته.

وآخر خسارة سابقة لطرابزون سبور كانت أمام كونيا سبور، في 12 سبتمبر الماضي، ضمن الجولة الخامسة من الدوري المحلي.

بعدها، تولّى ريس مهمته، وانطلق الفريق في سلسلة من الانتصارات، شملت خمس جولات محلية واثنتين على الصعيد الأوروبي.

وحتى الآن، لعب صلاح 15 مباراة لصالح فريقه الجديد، محرزًا 10 أهداف وصانعًا 5.