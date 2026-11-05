سيدات الهلال يكتسحن نيوم برباعية

اكتسح فريق الهلال الأول لكرة القدم للسيدات مضيفه نيوم برباعية نظيفة، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب نادي جدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز للسيدات، الخميس.

وافتتحت المغربية ابتسام جرايدي أهداف المباراة عند الدقيقة 10، وضاعفت النيجيرية أسيسات أشولا النتيجة بالهدف الثاني عند الدقيقة 65، وعززت منار العنزي تقدم فريقها بالهدف الثالث بعد خمس دقائق، فيما اختتمت جرايدي أهداف المباراة بالهدف الرابع، والثاني الشخصي، في حدود الدقيقة 88.

وبهذا الانتصار، رفع الهلال رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث حاليًا، بعدما حقق فوزه الرابع في الدوري، مقابل تعادل واحد وخسارتين، فيما تجمّد رصيد نيوم عند خمس نقاط في المركز السادس، بعد فوز واحد وتعادلين وأربع هزائم.

ويحل الهلال ضيفًا على الاتحاد في الجولة المقبلة، فيما يستضيف نيوم نظيره النصر.