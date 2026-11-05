«أمالا» تطلق حملة الشتاء الأولى

أطلقت وجهة «أمالا» حملة «للشتاء وجهة جديدة»، أول حملةٍ شتويةٍ لها منذ بدء استقبال ضيوفها، يونيو الماضي.

وتقع الوجهة على الساحل الشمالي الغربي للسعودية، وتحديدًا في منطقة تبوك، حيث يلتقي الجبل بالبحر، على بُعد 45 دقيقةً بالسيارة من مطار الوجه الدولي، ونحو ساعتين من مطار البحر الأحمر الدولي.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، تنسجم الحملة مع هوية وجهة «أمالا» التي تجعل من الاستشفاء محور تجربتها، وتمتد إلى الإبحار والرياضات المائية في نادي أمالا لليخوت، ومشاهد الساحل بين الجبل والبحر. وتتوفر تفاصيل الحملة على موقع وجهة «أمالا».