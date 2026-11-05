بعد نهاية مشوار رونالدو.. مودريتش يقود وجوه الأربعين المستمرة

انحسرت قائمة الأسماء التي لا تزال حاضرةً على الساحة الدولية مع إسدال البرتغالي الأسطوري كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، الستار على مشواره مع منتخب بلاده عن عمر 41 عامًا، مكتفيًا بـ 234 مباراةً، و146 هدفًا.

ويأتي الكرواتي لوكا مودريتش، البالغ من العمر 41 عامًا، في مقدمة هذه الأسماء بعدما شارك في كأس العالم 2026، ولا يزال يواصل تمثيل منتخب بلاده دون إعلان اعتزاله اللعب دوليًّا.

أيضًا، يواصل فوزينيا، حارس مرمى الرأس الأخضر، البالغ من العمر 40 عامًا، نشاطه الدولي بعد بروزه في المونديال الأخير، واحتفظ بمكانه ضمن خيارات المنتخب في الاستدعاءات التالية للبطولة.

وشهدت النسخة ذاتها من المحفل العالمي ظهور المدافع الياباني يوتو ناجاتومو، الذي أتمَّ عامه الأربعين في سبتمبر الماضي، ولم يعلن اعتزاله الدولي، في حين غاب عن حسابات مدرب منتخب «الساموراي» منذ نهاية البطولة.

وأكد اللاعب رغبته في مواصلة تمثيل اليابان، قائلًا خلال مؤتمرٍ صحافي، أغسطس الماضي: «ما دمت لاعبًا، سأواصل السعي للانضمام إلى المنتخب الياباني. لن أعلن اعتزالي المنتخب من تلقاء نفسي، فالقرار يعود إلى المدرب، وإذا ما كان يحتاج إليَّ أم لا. سأواصل العمل بهدف تمثيل اليابان».

وينضمُّ إلى هذه القائمة جوسيب جوميس، حارس مرمى أندورا، البالغ من العمر 40 عامًا، الذي لا يزال ضمن خيارات منتخب بلاده، وخاض مباراةً دوليةً نهاية سبتمبر الماضي، رافعًا رصيده الإجمالي إلى 90 مشاركة.