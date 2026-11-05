إنقاذ المسابقات المحلية بقرار آسيوي

أحيانًا لا تكون قيمة القرار فيما يضيفه إلى المشهد، بل فيما يجنّبنا إياه من أزمات. وهذا ما يمكن قوله عن تأجيل كأس آسيا 2027، فالقرار، بعيدًا عن أسبابه وتداعياته القارية، جاء في توقيت منح كرة القدم السعودية فرصة لالتقاط الأنفاس، بعدما أصبح الموسم الحالي يسير وسط ازدحام يصعب معه تصور كيف كان يمكن احتواء المزيد من المباريات.

لم يكن الأمر يتعلق بالدوري وحده، فهناك كأس الملك، والاستحقاقات القارية للأندية، وأيام فيفا، وتوقفات المنتخب، ثم الظروف الراهنة وما فرضته من تأجيل بعض المباريات وإعادة ترتيب مواعيدها. كل ذلك كان يتزاحم داخل روزنامة محدودة، وكأننا نتعامل مع الموسم باعتباره مجموعة مواعيد يجب إنجازها، دون أن نتوقف بما يكفي عند ما يحدث للاعبين والأندية خلف هذه المواعيد.

فاللاعب ليس آلة يمكن أن نطالبه بخوض مباراة كل ثلاثة أو أربعة أيام، ثم ننتظر منه أن يحافظ على المستوى البدني والفني نفسه. هناك إجهاد يتراكم، وإصابات تحرم الفرق من عناصرها، وفترات استشفاء تتقلص، ومدرب يجد نفسه أحيانًا مضطرًا إلى الاختيار بين إراحة لاعب يحتاج إليه أو المخاطرة به في مباراة لا تحتمل خسارتها. وحتى الجماهير التي تنتظر منافسة قوية لا تريد أن ترى موسمًا تتحكم فيه الغيابات والإرهاق أكثر مما تتحكم فيه جودة الفرق.

الأمر الآخر أن ضغط المباريات لا يتوزع بالضرورة على الجميع بالتساوي. فالأندية الأكثر مشاركة محليًا وقاريًا، واللاعبون الدوليون الذين ينتقلون من التزامات المنتخب إلى أنديتهم، يجدون أنفسهم أمام عبء مضاعف. وعندما تضاف إلى ذلك مباراة مؤجلة بسبب ظرف طارئ، تبدأ الحسابات المعقدة، ويصبح إيجاد موعد بديل مشكلة بحد ذاتها، لأن الجدول لم يعد يحتمل مزيدًا من التأجيل.

من هنا، فإن تأجيل آسيا لم يكن مجرد تغيير في موعد بطولة، بل أنقذ الموسم السعودي من ضغط إضافي كان يمكن أن يجعل استكمال المسابقات بصورة طبيعية أمرًا بالغ الصعوبة. وربما لم نكن بحاجة إلى تأجيل جولة واحدة حتى ندرك حجم المأزق، فمجرد النظر إلى الروزنامة كان كافيًا لفهم أن الأمور تسير نحو اختناق حقيقي.

لكن لا ينبغي أن نكتفي بالاحتفاء بما وفره هذا القرار. فالمشكلة ستعود في مواسم مقبلة ما لم تكن هناك مراجعة جادة لطريقة بناء الروزنامة، ووضع مساحة حقيقية للتوقفات الدولية والظروف الطارئة وراحة اللاعبين.

في النهاية، لسنا في سباق لإنهاء أكبر عدد ممكن من المباريات، بل نبني دوريًا نريد له أن يكون بين الأفضل. وهذا لا يتحقق باستنزاف اللاعبين، ولا بوضع الأندية أمام خيارات صعبة، ولا بجدول لا يحتمل حتى تأجيل جولة.

تأجيل آسيا أنقذ هذا الموسم من عبء ثقيل، لكن الدرس الأهم أن نجاح المشروع الكروي لا يكون فقط بما نضيفه إلى المنافسات، بل أيضًا بقدرتنا على تنظيمها دون أن يدفع اللاعبون والأندية ثمن طموحاتنا.