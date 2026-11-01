آسيا.. صراع الأولويات!

قرار الاتحاد الآسيوي تأجيل كأس آسيا إلى الفترة من 23 ديسمبر 2027 حتى 21 يناير 2028، مع احتفاظ السعودية بحق الاستضافة، يفتح تحديًا يتجاوز الجوانب التنظيمية إلى مستقبل التخطيط الفني للمنتخبات الآسيوية، خصوصًا في ظل ارتباط موعد البطولة باستحقاق قاري آخر مؤهل للألعاب الأولمبية.

فبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، التي تستضيفها اليابان من 4 إلى 22 يناير 2028 وفق الروزنامة المنشورة، والمؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس، تتداخل مع كأس آسيا للمنتخبات الأولى لمدة 18 يومًا. وهنا لا تكمن المشكلة في ازدحام المباريات فقط، بل في كيفية إدارة أهداف فنية مختلفة خلال فترة زمنية واحدة.

اعتمد الاتحاد الآسيوي استضافة اليابان في يوليو الماضي، وأدرج البطولة ضمن روزنامته قبل قرار التأجيل. وهذا يطرح سؤالًا مؤسسيًا: هل يمتلك الاتحاد الآسيوي آلية واضحة لتقييم الأثر الفني للقرارات الاستثنائية على برامج إعداد المنتخبات ومسارات تطوير اللاعبين؟

فالتخطيط الاستراتيجي لا يقتصر على تنظيم البطولات وتحديد مواعيدها، بل يتطلب دراسة السيناريوهات المحتملة، وتقييم المخاطر، وتحديد الأولويات، ومراجعة تأثير القرار في بقية المسابقات قبل اعتماده.

فنيًا، قد تحتاج المنتخبات الأولى إلى لاعبين مؤهلين أيضًا لمنتخبات تحت 23 عامًا، مما يفرض على الأجهزة الفنية اختيارات صعبة بين المنافسة القارية وفرص التأهل الأولمبي. كما أن تفاوت عمق التشكيلات بين المنتخبات يجعل تأثير هذا التعارض غير متساوٍ، ويضع مبدأ تكافؤ الفرص أمام اختبار حقيقي.

وبالنسبة للسعودية، فإن احتفاظها باستضافة كأس آسيا يعزز أهمية التحضير المبكر للبطولة، لكنه يفرض أيضًا دراسة العلاقة بين احتياجات المنتخب الأول وبرنامج المنتخب الأولمبي، ضمن رؤية فنية تضمن استمرارية تطوير اللاعبين دون تعارض في الأولويات.

أما تعديل موعد البطولة الأولمبية، فقد يمثل حلًا تنظيميًا، لكنه يتطلب تنسيقًا مع الاتحادات الوطنية والأندية والروزنامة الدولية، مع المحافظة على فترة إعداد مناسبة قبل أولمبياد يوليو 2028.

القيادة الاستراتيجية لا تُقاس فقط بقدرة المؤسسة على معالجة الظروف الاستثنائية، وإنما بقدرتها على استباق آثار قراراتها، وحماية المصالح الفنية لجميع الأطراف.

فهل يستطيع الاتحاد الآسيوي تحويل قرار التأجيل من تحدٍ تنظيمي إلى نموذج في إدارة التخطيط القاري المتكامل؟