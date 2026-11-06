قبل إعلان الاعتزال.. رونالدو يتجاهل جيسوس 3 مرات ويرفض راموس

كشف مصدرٌ مقرَّبٌ من البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، عن كواليسَ جديدةٍ، سبقت إعلان النجم العالمي كريستيانو رونالدو اعتزاله اللعب الدولي، لافتًا إلى تجاهل قائد النصر اتصالات المدرب ثلاث مرَّاتٍ قبل القرار.

وأوضح لـ «الرياضية» المصدرُ ذاته، أنَّ رونالدو تمسَّك في جميع اجتماعاته مع جيسوس بموقفه الرافض لفكرة الجلوس بديلًا لأي لاعبٍ داخل المنتخب، وهو ما فجَّر الخلاف بين الطرفين، خاصَّةً مع وضوح المدرب في إبلاغ اللاعب بتغيُّر طبيعة دوره خلال المرحلة المقبلة.

وحسبَ المصدر، أدرك رونالدو توجُّه جيسوس للاعتماد على جونسالو راموس مهاجمًا أوَّلَ للمنتخب البرتغالي، ما يجعل فرص مشاركته في التشكيلة الأساسية مستقبلًا بالغة الصعوبة، وقد تصل إلى حد الاستحالة.

وأشار المصدر إلى عدم تحدُّث «الدون» نهائيًّا مع جيسوس عن الاعتزال، لكن في الوقت ذاته، توقَّع المدرب إقدام اللاعب على هذه الخطوة في ظل تجاهله الرد على اتصالاته ثلاث مرَّاتٍ، وهو ما لم يجعل القرار مفاجئًا بالنسبة إليه.

وكانت «الرياضية» كشفت، 17 أكتوبر الماضي، نقلًا عن مصدرٍ مقرَّبٍ من جيسوس، صعوبة عودة كريستيانو إلى صفوف المنتخب البرتغالي في الوقت الجاري، مع ترجيح استمرار غياب اللاعب، دون استبعاد التوصُّل إلى حلولٍ تنهي الأزمة بين الطرفين.

وأفاد المصدر ذاته آنذاك برغبة جيسوس في استعادة خدمات رونالدو، مع تمسُّكه بالشروط والقواعد التي وضعها، وتسبَّبت في اندلاع الأزمة بين الطرفين، لتظل عودة قائد المنتخب مرتبطةً بالتوصُّل إلى تفاهمٍ بشأنها.

وكان الهدّاف التاريخي أعلن، الخميس، قراره عبر مقطع فيديو، نشره على حسابَيه في «إنستجرام» و«إكس»، مسدلًا الستار على مسيرةٍ دوليةٍ، دامت 23 عامًا.