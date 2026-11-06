فيرينكفاروش يذيق ميلان الخسارة الثالثة

سقط فريق ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم للمرة الثالثة في الدوري الأوروبي بعد خسارته، الخميس، على ملعبه أمام فيرينكفاروش المجري 0ـ2 بتوقيع المهاجم الدولي الهاييتي ليني جوزيف، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الموحَّدة.

وبهذه النتيجة، تجمَّد ميلان، بطل أوروبا سبع مراتٍ، عند ثلاث نقاطٍ في المركز الـ 28، بينما ارتفع فيرينكفاروش إلى المركز الثاني بـ 12 نقطةً متأخرًا بفارق الأهداف عن بورنموث الإنجليزي، الذي تغلَّب 3ـ1 على مضيفه سبارتا براغ التشيكي.

وجاءت البداية لفيرينكفاروش الذي حصل على أول فرصةٍ حقيقيةٍ عن طريق جوزيف بعد أن استخلص النرويجي كريستوفر زاكارياسن، لاعب الوسط، الكرة، ومرَّرها إلى المهاجم الهاييتي، الذي سدَّد كرةً، تصدَّى لها الحارس الإيطالي لورينزو تورياني.

وفي الدقيقة 17، تلقَّى زاكارياسن تمريرةً جيدةً، لكنَّ تسديدته كانت ضعيفةً.

وانتظر ميلان حتى الدقيقة 39 ليحظى بأول فرصةٍ عندما سدَّد الإيطالي ألفادجو سيسيه، لاعب الوسط، الكرة فوق العارضة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، واصل فيرينكفاروش ضغطه، ونجح في افتتاح التسجيل بواسطة ليني في الدقيقة 52 بعد أن استغل خطأ فادحًا من لورينسو تورياني، حارس مرمى ميلان. وبعد هجمةٍ مرتدةٍ، قادها زاكارياسن، أرسل اللاعب تمريرةً عرضيةً إلى جوزيف، ليضع الكرة في الشباك هدفًا ثانيًا «66».

واضطر فيرينكفاروش إلى استكمال المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد النيجيري باميديلي يوسف، لكنَّه حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.