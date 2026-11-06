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بثنائية.. بورنموث يسقط سبارتا

المهاجم البرازيلي إيفانيلسون يحتفل مع زميله ألفارو رودريجيز بتسجيل الهدف الثاني لبورنموث في شباك سبارتا براغ خلال مباراة الفريقين ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الموحَّدة للدوري الأوروبي، الخميس.. وفي الصورة الثانية لحظة طرد توبياس جودال، مدافع سبارتا (المركز الإعلامي ـ بورنموث) و(رويترز)
براغ - الرياضية 2026.11.06 | 01:14 am

حافظَ فريق بورنموث الإنجليزي الأول لكرة القدم على صدارة المجموعة الموحَّدة للدوري الأوروبي «يوروبا ليج» بفوزه على مضيفه سبارتا براغ التشيكي 3ـ1، الخميس، ضمن الجولة الرابعة.
وبانتصاره الرابع في البطولة، جمع بورنموث 12 نقطةً بالمركز الثاني في جدول الترتيب، بفارق الأهداف عن بنفكيا المتصدر، وعلى فيرينكفاروش المجري الثالث، الذي تغلَّب بدوره على ميلان الإيطالي 2ـ0.
وكاد بورنموث أن يفتتح التسجيل عبر لاعبه لويس كوك، لكنَّه أهدر ركلة جزاءٍ في الدقيقة 30. وبعد خمس دقائق، تولى سبارتا المهمة بهدفٍ، سجله المهاجم الجامبي إبريما سينجاتيه «35» مستغلًّا تمريرة الحارس السلوفاكي جاكوب سوروفسيك.
وانقلبت الأمور على الفريق المجري بعد طرد مدافعه النرويجي توبياس جودال «37» لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.
واستغل بورنموث النقص العددي في صفوف مضيفه، فأدرك التعادل في الدقيقة 57 عبر الأمريكي تايلور أدامز، لاعب الوسط.
وأسفر ضغط الفريق الإنجليزي عن هدفٍ ثانٍ بتوقيع المهاجم البرازيلي إيفانيلسون «81» مستفيدًا من تمريرة الإسكتلندي رايان كريستي، لاعب الوسط.
وبعد 20 دقيقةً من نزوله بديلًا، عزَّز الجناح البرازيلي رايان تقدُّم فريقه بهدفٍ ثالثٍ «90» إثر تمريرةٍ من مواطنه إيفانيلسون.
وسجل فريق المدرب الألماني ماركو روزه، الذي يحتل المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز، انتصاره السابع تواليًا في مختلف المسابقات.
وشهدت المباراة مشاركة الجناح الدولي المغربي أمين عدلي أساسيًّا مع بورنموث، واستُبدل في الشوط الثاني «60».


بثنائية.. بورنموث يسقط سبارتا

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