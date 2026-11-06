بالاس وليون يكتفيان بالتعادل.. وأندرلخت يكسب سالزبورج

انتزع كريستال بالاس الإنجليزي الأول لكرة القدم التعادل أمام ضيفه هوفنهايم الألماني 1-1، في الوقت القاتل الخميس، لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الموحدة للدوري الأوروبي.

تقدم الفريق الألماني بواسطة ألكسندر براس في الدقيقة السابعة، وبدا طوال معظم أوقات المباراة أنه سيصبح ثاني فريق زائر يفوز بمباراة أوروبية على ملعب «سيلهرست بارك» في لندن منذ بداية الموسم الماضي، بعد أيك لارنكا القبرصي «1-0» في أكتوبر 2025، ضمن دوري المؤتمر الأوروبي. وكاد فيسنيك أسلاني أن يسجل الهدف الثاني «12»، لكن كرته تجاوزت القائم.

وفي الشوط الثاني، بدأ بالاس المباراة بقوة، حيث حصل بينو على ركلة حرة في موقع خطير، لكن تسديدته انحرفت خلف الحائط.

لكن هوفنهايم لم يركن للدفاع، واستغل الهجمات المرتدة لتهديد المرمى، خاصة انطلاقة أسلاني نحو المرمى، وكرته التي سدها بعيدًا عن المرمى.

وفي الدقيقة 77، ازدادت الأمور صعوبة على بالاس، بعد أن حصل لاعب وسطه آدم وارتون على البطاقة الصفراء الثانية.

وواصل فريق «النسور» دفع لاعبيه إلى الأمام، لكن محاولاتهم اقتصرت بشكل أساسي على التسديدات بعيدة المدى، التي لم تشكل أي تهديد على المرمى الألماني.

وبينما كان الجمهور يترقب إطلاق صافرة النهاية، انبرى لاعب الوسط الياباني دايتشي كامادا لكرة عرضية من الجناح الإسباني الدولي يريمي بينو عند القائم البعيد، ليسددها برأسه داخل الشباك.

وبهذه النتيجة، رفع بالاس رصيده إلى خمس نقاط في المركز الـ20، مقابل أربع نقاط للفريق الألماني في المركز الـ23.

وفي مباريات أخرى، تعادل ليون الفرنسي خارج ملعبه أمام ريال سوسييداد الإسباني 1-1.

منح الأيسلندي أوري أوسكارسون التقدم لسوسييداد «28»، قبل أن يعادل كورنتان توليسو النتيجة لليون «54».

كما فاز أندرلخت البلجيكي على ضيفه سالزبورج النمساوي بهدفين دون رد، ونيميخن الهولندي 3-1 على ضيفه أومونيا نيقوسيا القبرصي.

وخسر ليلستروم النرويجي 1-0 على ملعبه أمام فيكتوريا بلزن التشيكي. وكسب ليفسكي صوفيا البلغاري ياجيلونيا بيوستوك البولندي بهدف دون رد.