بنفيكا يتصدر.. ومرسيليا يسجل الفوز الأول.. وبديلان ينقذان سيلتك

تصدر فريق بنفيكا البرتغالي الأول لكرة القدم جدول ترتيب المرحلة الرابعة من الدوري الأوروبي، بعد فوزه الخميس على ضيفه ليخ بوزنان البولندي 3-1.

وسجل أهداف الفريق البرتغالي كل من البرتغالي رافا سيلفا «6»، والأرجنتيني جانلوكا بريستياني «67»، والأوكراني جورجي سوداكوف «90»، وجاء هدف بوزنان الوحيد عبر السويدي ليو بنغتسون «73».

ورفع بنفيكا رصيده إلى 12 نقطة، بفارق الأهداف عن بورنموث الإنجليزي وفيرينكفاروش المجري، الذي فاز على ميلان الإيطالي في ملعبه بهدفين نظيفين.

وتلقى باير ليفركوزن الألماني خسارته الأولى أمام مرسيليا الفرنسي 1-0 في ألمانيا، بعدما استهل مبارياته الثلاث السابقة بالخسارة. سجل هدف المباراة الوحيد الدولي الجزائري أمين جويري في الدقيقة 77.

ويحتل ليفركوزن المركز السابع برصيد تسع نقاط، مقابل أربع نقاط لمرسيليا في المركز الـ31.

وسجل يوفنتوس الإيطالي فوزه الثالث على مضيفه الهولندي ألكمار 2-1.

وسجل الهولندي تون كوبماينرز والفرنسي راندال كولو مواني هدفي يوفنتوس، ليرفع الفريق الإيطالي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس.

أما ألكمار، الذي تلقى خسارته الثانية، فتجمد رصيده عند ست نقاط في المركز الرابع عشر.

وبمشاركة الجناح الدولي المصري هيثم حسن، فاز سيلتك الإسكتلندي على ضيفه بشكتاش التركي 3-2.

وافتتح لاعب الوسط البنيني جونيور أولايتان التسجيل للفريق التركي «54»، لكن البديل كالوم أوسماند أدرك التعادل «62»، قبل أن يحسم البديل الآخر، الكولومبي كاميلو دوران، النتيجة لفريقه بهدفين «78» و«87». وسجل هدف الفريق التركي الثاني أوركون كوكتشو «85».