منتخب إيطاليا يمنح سيسيه الاستدعاء الأول

حصل المهاجم الشاب ألفادجو سيسيه، الخميس، على أول استدعاء إلى صفوف المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، الذي يواجه فرنسا وبلجيكا في 12 و15 نوفمبر الجاري، ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وأحرز اللاعب، البالغ 20 عامًا، 7 أهداف في 12 مباراة خلال موسمه الأول مع فريق إيه سي ميلان، من بينها ثلاثية في الفوز على ريد بول سالزبورج النمساوي ضمن منافسات الدوري الأوروبي الشهر الماضي.

ويُعدّ سيسيه واحدًا من أربعة وجوه جديدة ضمن قائمة تضم 31 لاعبًا اختارهم الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب، الذي استدعى أيضًا للمرة الأولى سيموني لونتاني «18 عامًا»، لاعب وسط بارما، وماتيا ليبيرالي وريكاردو كاسانو، ثنائي كومو الشاب.

وكان ليبيرالي، البالغ 19 عامًا، قد أحرز هدفًا في الفوز التاريخي لكومو على لانس الفرنسي 9-1 ضمن دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، فيما لم يخض كاسانو «17 عامًا» أي مباراة مع الفريق الأول لناديه حتى الآن.

ومن المقرر أن ينضم كاسانو ولونتاني إلى تدريبات المنتخب الأول اعتبارًا من الأحد، قبل العودة إلى صفوف منتخبي إيطاليا تحت 18 عامًا وتحت 19 عامًا.

وتحتل إيطاليا المركز الثاني في المجموعة الأولى من المستوى الأول لدوري الأمم، خلف فرنسا، قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في ميلانو في 12 الجاري، على أن يحلّ «الأتزوري» ضيفًا على بلجيكا بعد ثلاثة أيام، في مسعاه لحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

قائمة المنتخب الإيطالي المستدعاة

حراسة المرمى: ماركو كارنيسكي (أتالانتا)، جانلويجي دوناروما (مانشستر سيتي الإنجليزي)، غولييلمو فيكاريو (يوفنتوس).

الدفاع: أونست أهانور (كريستال بالاس الإنجليزي)، أليساندرو باستوني (إنتر ميلان)، ريكاردو كالافيوري (أرسنال الإنجليزي)، فيديريكو ديماركو (إنتر ميلان)، دانييلي غيلاردي (روما)، مايكل كاودي (برينتفورد الإنجليزي)، جانلوكا مانشيني (روما)، ماركو باليسترا (تشيلسي الإنجليزي)، جورجيو سكالفيني (أتالانتا).

الوسط: نيكولو باريلا (إنتر ميلان)، ريكاردو كاسانو (كومو)، عيسى دومبيا (سبورتينغ البرتغالي)، نيكولو فاجيولي (فيورنتينا)، دافيدي فراتيسي (لاتسيو)، سيموني لونتاني (بارما)، نيكولو بيزيلي (روما)، صامويل ريتشي (كومو)، أليساندرو رومانو (كالياري)، ساندرو تونالي (توتنهام الإنجليزي).

الهجوم: نيكولو كامبياغي (بولونيا)، ألفادجو سيسيه (ميلان)، بيو إسبوزيتو (إنتر ميلان)، سيباستيانو إسبوزيتو (ساسولو)، لوكا كوليوشو (باريس إف سي الفرنسي)، ماتيا ليبيرالي (كومو)، جانلوكا سكاماكا (أتالانتا)، أنطونيو فيرغارا (نابولي)، نيكولو زانيولو (أودينيزي).