شوارع الرياض تواكب وداعية رونالدو

حضرت الرياض، العاصمة السعودية، في مشهد اعتزال البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، اللعب دوليًا مع منتخب بلاده، الخميس.

وتصدر خبر اعتزال الأسطورة البرتغالية اللعب الدولي الشاشات الإعلانية في عدد من شوارع الرياض وكتب فيها: «عاجل.. كريستيانو رونالدو يعلن اعتزاله اللعب الدولي».

وتناقل مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي صورًا للشاشات التي عرضت خبر اعتزال النجم البرتغالي، في مشهد لافت للاعب الذي أصبح أحد أبرز الوجوه الرياضية في العاصمة السعودية منذ انضمامه إلى النصر مطلع 2023.

ولم يعد ظهور رونالدو في شوارع الرياض أمرًا غريبًا، بعدما ارتبط اسمه بالمدينة خلال الأعوام الأربعة الماضية، سواء بحضوره في الملاعب أو مشاركاته في المناسبات الرياضية والترفيهية، فضلًا عن الاهتمام الإعلامي العالمي الذي يرافق تحركاته.

وكانت الرياض محطة مهمة في مسيرة قائد البرتغال، إذ اختارها لمواصلة مشواره الكروي بعد أعوام قضاها في الملاعب الأوروبية، قبل أن تصبح مقر إقامته وعائلته، وتشهد فصلًا جديدًا من مسيرته.

وبعدما استقبلته الرياض لاعبًا للنصر في يناير 2023، حضرت شوارعها هذه المرة لتواكب وداعه قميص المنتخب البرتغالي، في صورة تختصر العلاقة التي نشأت بين أحد أشهر لاعبي العالم والعاصمة السعودية.

ويأتي إعلان رونالدو اعتزاله اللعب الدولي بعد مسيرة امتدت لأكثر من 23 عامًا مع المنتخب البرتغالي، بدأت 2003، وحقق خلالها لقب كأس أمم أوروبا 2016، ودوري الأمم الأوروبية عامي 2019 و2025، إلى جانب تحطيمه العديد من الأرقام القياسية، أبرزها تصدر قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخبات، لينهي أحد أبرز فصول مسيرته الكروية، فيما يواصل مشواره مع النصر.