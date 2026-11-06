13 نوفمبر.. الغنام يدشن تأهيل النصر

يدخل سلطان الغنام، ظهير أيمن فريق النصر الأول لكرة القدم، المرحلة الأخيرة من تأهيله مع طبيب النادي في الرياض بعد عودة التدريبات 13 نوفمبر الجاري عقب إجرائه عملية جراحية في الرباط المتصالب الأمامي، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنه من المرجح جاهزية الغنام التامة في يناير المقبل بعد إجرائه العملية بمركز «سبيتار» في الدوحة، يونيو الماضي، على يد الدكتور القطري خالد الخليفي، وتدشينه المرحلتين الأولى والثانية هناك.

وتعرَّض الغنام للإصابة في نهائي بطولة كأس آسيا 2 أمام جامبا أوساكا الياباني، الذي تُوِّج باللقب بعد فوزه 1ـ0، في 16 مايو الماضي على ملعب «الأول بارك» في الرياض، ونُقِل على إثرها للعلاج قبل أن يعود ويستكمل اللقاء.

وانضمَّ اللاعب إلى القطب العاصمي صيف 2018 قادمًا من النادي الفيصلي لمدة خمسة مواسم، وفي أكتوبر 2023 مدَّدت إدارة النادي عقده حتى 2028.

ولعب الغنام بالقميص الأصفر 292 مباراةً، سجَّل خلالها 14 هدفًا وصنع 42، وفي الموسم الجاري شارك في 45 مباراة بمجموع دقائق 2441، ولم يسجل أي هدف، بينما صنع هدفين، ونال خمس بطاقات صفراء.