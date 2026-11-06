نورمان يخلف كاهيل في تدريب سينر

أعلن الإيطالي يانيك سينر، نجم التنس، الجمعة، تعيين السويدي ماجنوس نورمان، مدربًا شخصيًا له، بدلًا من الأسترالي دارين كاهيل، مدربه المخضرم، الذي ساعد في صقل موهبة المصنف الأول عالميًا سابقًا في كرة المضرب.

وقال سينر: «لعب دارين دورًا بالغ الأهمية في مسيرتي، ومع سيموني وبقية أفراد الفريق، حققنا ما كنت أحلم به منذ طفولتي، الفوز بخمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى وبلوغ المركز الأول عالميًا معًا إنجازان سأعتز بهما دائمًا، لكن ما لا يقل أهمية عن ذلك هو العلاقة التي بنيناها بمرور الوقت».

وأضاف النجم الإيطالي: «كاهيل ساعدني على التطور على الصعيدين الرياضي والشخصي، وسترافقني نصائحه طوال مسيرتي، وحتى وإن كانت شراكتنا المهنية تقترب من نهايتها، فإن صداقتنا ستستمر».

وكان المدرب الأسترالي إلى جانب سينر خلال الأعوام الخمسة الماضية، وبالتعاون أيضًا مع سيموني فاجنوتسي، رافق كاهيل منذ يونيو 2022، صعود الإيطالي إلى صدارة التصنيف العالمي، قبل أن يفقدها أخيرًا بسبب ابتعاده عن الملاعب نتيجة إصابة في ركبته اليمنى.

وتولى نورمان، المصنف الثاني عالميًا سابقًا، تدريب روبن سودرلينج، كما تعاون لأعوام طويلة مع السويسري ستان فافرينكا، الذي اعتزل حديثًا.

ويبدأ السويدي صاحب الـ50 عامًا تدريب سينر بدءًا من مطلع ديسمبر المقبل، إلى جانب فاجنوتسي.