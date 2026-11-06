توخيل يبعد بالمر ويستدعي شقيق بيلينجهام

استدعى الألماني توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، للمرة الأولى جوب بيلينجهام، شقيق جود، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، إلى صفوف «الأسود الثلاثة»، الجمعة، فيما استبعد كول بالمر.

وينضم جوب بيلينجهام، صاحب الـ21 عامًا، إلى شقيقه الأكبر في صفوف الإنجليز، بعد بداية موسم قوية مع بوروسيا دورتموند الألماني.

ويُعدّ جوش كينج، البالغ 19 عامًا، لاعب وسط فولهام، الوجه الجديد الآخر، الذي استدعاه توخيل لمعسكر نوفمبر الجاري، استعدادًا لمواجهة كرواتيا 12 من الشهر ذاته، قبل لقاء إسبانيا بعد ثلاثة أيام، في مدريد.

ويعرف المدرب الألماني كينج بعدما استعان به خلال التحضيرات لكأس العالم 2026، شأنه شأن الشاب ريو نجوموها «18 عامًا» جناح ليفربول الذي عاد إلى التشكيلة للمباراتين المقبلتين.

وعاد جيد سبنس، الظهير الأيمن في إنتر الإيطالي إلى صفوف «الأسود الثلاثة» أيضًا، بعد غيابه عن المعسكر الأخير بسبب الإصابة، على غرار ديكلان رايس، لاعب الوسط، في حين يغيب بوكايو ساكا، زميله في أرسنال.

وغاب عن قائمة إنجلترا ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، بسبب الإصابة.

في المقابل، رجحت التقارير الصحافية الإنجليزية أن استبعاد كول بالمر جاء بقرار فني من المدرب، في مركز صانع الألعاب الهجومي الذي يشهد منافسة قوية بوجود جود بيلينجهام، ومورجان روجرز ومورجان جيبس-وايت.

وبعد خسارة على أرضه أمام إسبانيا 2ـ3، حقق المنتخب الإنجليزي ثلاثة انتصارات تواليًا من دون أن تهتز شباكه أمام التشيك مرتين، وكرواتيا في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة من المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية.

ويكفي هاري كين، المتوج بالكرة الذهبية، وزملاءه حصد نقطة واحدة من المباراتين المقبلتين لبلوغ الدور ربع النهائي.

وضمت تشكيلة المنتخب الإنجليزي، جوردان بيكفورد، جيسون ستيل، جيمس ترافورد، في حراسة المرمى، ترنت ألكسندر-أرنولد، جاراد برانثوايت، مارك جيهي، لويس هال، إزري كونسا، جاريل كوانساه، جيد سبنس، بن وايت، في خط الدفاع، وفي الوسط، إليوت أندرسون، جوب بيلينجهام، جود بيلينجهام، جيمس جارنر، جوش كينج، مايلز لويس-سكيلي، وديكلان رايس، وعلى خط الهجوم، دومينيك كالفرت-لوين، إيبيريتشي إيزي، مورجان جيبس-وايت، أنتوني جوردون، هاري كين، ريو نجوموها، مورجان روجرز.