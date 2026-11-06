دوري السيدات.. «ديربي» الأهلي والاتحاد يجدد الصراع

يستضيف فريق الأهلي الأول لكرة القدم للسيدات نظيره الاتحاد، الجمعة، على ملعبه، ضمن الجولة السابعة من الدوري الممتاز، في مواجهة يسعى خلالها الأول إلى توسيع فارق انتصاراته التاريخية، فيما يتطلع الأخير إلى معادلة كفة «الديربي».

والتقى الفريقان ثماني مرات في تاريخ الدوري، كسب الأهلي أربع مواجهات، مقابل ثلاثة انتصارات للاتحاد، فيما انتهت مواجهة واحدة بالتعادل، وعلى الرغم من التفوق النسبي في عدد مرات الفوز إلا أن لاعبات الاتحاد تمكن من زيارة شباك مرمى الأهلي وتسجيل 18 هدفًا مقابل استقبال 12 من الطرف الآخر.

وشهدت أكبر نتائج المواجهات تفوق الأهلي بنتيجة «3ـ1»، فيما حقق الاتحاد انتصاره الأكبر بنتيجة «6ـ2»، وتصدرت المغربية ابتسام جرايدي لاعبة الأهلي سابقًا والهلال حاليًا، قائمة هدافات «الديربي» برصيد «ستة أهداف».

وكان الأهلي حسم آخر مواجهة بين الفريقين لصالحه بهدف دون مقابل، ليدخل «ديربي» الجمعة بأفضلية الانتصار الأخير، في مواجهة تتجدد للمرة التاسعة بين قطبي جدة.