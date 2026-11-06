أبها يفتقد 3 في التوقف الدولي

التحق ثلاثة لاعبين من فريق أبها الأول لكرة القدم بمنتخبات بلدانهم، تزامنًا مع فترة التوقف الدولي الجارية، وفق حساب النادي الرسمي في منصة «إكس»، الجمعة.

وانضم المدافع جوريان جاري إلى منتخب كوراساو، للمشاركة في منافسات دوري أمم الكونكاكاف 2026ـ2027، فيما التحق السعودي عمار اليهيبي بمعسكر المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، الجاري في المنطقة الشرقية، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

ودخل الحارس دونفان ليون قائمة منتخب جويانا الفرنسية، للمشاركة في منافسات دوري أمم الكونكاكاف خلال فترة التوقف الدولي.