الاتحاد.. ريوس يبدأ رحلة العودة من الخارج

دشن الكولومبي ريتشارد ريوس، لاعب وسط فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الخميس، المرحلة الأولى من برنامجه العلاجي خارج السعودية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن ريوس يلتزم باستخدام العكاز من أجل تسريع عملية التعافي، فيما يعود لاحقًا إلى جدة من أجل استكمال تأهيله في النادي.

وتعرض ريوس إلى إصابة التواء في الكاحل الأيسر مع تضرر الرباط الشظوي مع بداية مواجهة فريقه أمام أبها، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي التي انتهت 1ـ1 في 30 أكتوبر الماضي.

وانضم ريوس «26 عامًا» إلى الاتحاد هذا الصيف، معارًا من بنفيكا البرتغالي.

بدأ ريوس مسيرته الاحترافية في البرازيل، مع فريقي فلامنجو وجواراني، قبل انتقاله إلى بالميراس.

وحقق خلال تجربته مع بالميراس لقب الدوري البرازيلي 2023، وبطولة باوليستا 2024.

وفي 2025، انتقل ريوس إلى بنفيكا، وتُوّج مع الفريق بلقب كأس السوبر البرتغالي خلال موسمه الأول. وعلى المستوى الدولي، سجّل ريوس ظهوره الأول مع المنتخب الكولومبي 2022، وكان ضمن قائمة المنتخب التي حققت وصافة بطولة كوبا أمريكا 2024.

ولعب ريوس مع الاتحاد الموسم الجاري 9 مواجهات صنع خلالها هدفين وسجل هدفًا.