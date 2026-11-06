نيفيش يواصل التأهيل.. وخيمينيز يراقب

كشفت لـ«الرياضية» مصادر خاصة، عن مواصلة البرتغالي روبن نيفيش، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، برنامجه العلاجي والتأهيلي، في النادي على الرغم من تمتع زملائه بإجازة.

ويعاني لاعب الوسط من آلام أسفل البطن، حرمته من المشاركة مع فريقه أمام شباب أهلي دبي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة التي انتصر فيها القطب العاصمي 2ـ0 الثلاثاء الماضي في الرياض.

وكان الهلال أعلن عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، 2 نوفمبر الجاري، غياب نيفيش عن التدريبات الجماعية، بسبب شعوره بآلام أسفل البطن.

وأكدت المصادر ذاتها أن الجهاز الطبي في النادي العاصمي، بقيادة الإسباني خوان خيمينيز، يتابع البرامج العلاجية والتأهيلية للاعبين المصابين خلال فترة الإجازة الجارية، سالم الدوسري، والبرازيلي جابرييل مارتينيلي، والبرتغالي روبن نيفيش، والفرنسي سايمون بوابري، بهدف تجهيزهم للعودة إلى التدريبات الجماعية.

وكان الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، منح لاعبيه إجازة لمدة عشرة أيام، تزامنًا مع توقف المنافسات المحلية خلال فترة أيام «فيفا» الدولية، على أن يستأنف الفريق تدريباته 14 نوفمبر الجاري، استعدادًا لاستكمال منافسات الموسم.

ويحتل الهلال المرتبة الثانية في مجموعة «الغرب» برصيد 9 نقاط بعد نهاية الجولة الرابعة، فيما يتصدر قائمة دوري روشن السعودي بـ30 نقطة.