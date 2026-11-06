دانكس: أسير على خطى كومباني

كشف آرون دانكس، المدرب المساعد في فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، الجمعة، عن تطلعه إلى فترة التوقف الدولي الأسبوع المقبل، بعدما ​تولى قيادة البافاري مؤقتًا خلال الأسبوعين الماضيين في ظل غياب البلجيكي فنسنت كومباني، المدرب الرئيس، بسبب المرض.

وقال دانكس في مؤتمر صحافي، قبل مواجهة ماينتس، السبت، ضمن منافسات «البوندسليجا»: «أنا بطبيعتي شخص يسعى دائمًا إلى التعلم، لذلك مثلت هذه التجربة تحديًا مهمًا بالنسبة لي، لكن الظروف التي جاءت فيها لم تكن بالطبع مما كنت أتمناه أو ⁠أرجوه».

وأضاف المدرب المساعد: «لا أستطيع القول إنني سعيد بالحصول ‌على هذه الفرصة بهذه الطريقة، ‌لكنني تعاملت معها بكل إيجابية ​وحاولت الاستفادة منها، وتعلمت ‌الكثير خلالها».

وتابع دانكس: «أتطلع ⁠إلى الراحة ⁠وإلى فترة التوقف، خصوصًا أنها ستمنحني فرصة للعودة إلى المنزل ورؤية عائلتي، وآمل أن يكون ذلك بعد تحقيق الفوز، حتى أتمكن من قضاء بعض الوقت الممتع مع الأسرة».

وأكد المدرب المساعد على أن الفريق يواصل جني ثمار العمل الذي أنجز على مدار العامين والنصف الماضيين، تحت قيادة كومباني، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني حافظ على النهج ذاته خلال الفترة الأخيرة، مكملًا: «كان تركيزنا منصبًا على التمسك بالطريقة التي نعمل بها يوميًا، ​لم يكن الأمر سهلًا، ​لكننا حاولنا إدارة المرحلة من منظور كومباني ومن خلال أسلوبه القيادي، وهذا ساعدنا على الحفاظ على الاستقرار».

وتعرض كومباني لوعكة صحية شديدة خلال حصة تدريبية 23 أكتوبر الماضي، ونقل على الفور إلى المستشفى، ويواصل التعافي في منزله منذ ذلك الحين.

وخلال فترة إشرافه على الفريق، قاد دانكس البايرن إلى ثلاثة انتصارات، ‌وتعادل في ‌أربع مباريات، من بينها الفوز ​2ـ0 على أتلتيكو ⁠مدريد ​في دوري ⁠أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي، إلى جانب اكتساح ماجدبورج 6ـ1 في كأس ألمانيا.

وعلى الرغم من عدم تحديد موعد لعودة كومباني إلى ‌عمله، فإن فترة التوقف الدولي التي ستعقب مباريات هذا الأسبوع ستمنح كلًا من المدرب البلجيكي ودانكس فرصة لالتقاط الأنفاس والحصول على بعض الراحة.

ويتصدر بايرن ميونيخ جدول الدوري الألماني ‌متفوقًا على بوروسيا دورتموند بفارق الأهداف، ويحل ضيفًا على ماينتس، السبت.