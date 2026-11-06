15 ديسمبر.. إيمان تخوض النزال الاحترافي الأول

تخوض الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، البطلة الأولمبية، بعد غيابها عن الحلبات منذ أولمبياد باريس 2024، النزال الاحترافي الأول لها في 15 ديسمبر المقبل، في العاصمة الفرنسية.

وأعلنت إيمان، الحاصلة على رخصة احترافية من الاتحاد الفرنسي للملاكمة، إلى جانب كمال عبد السلام، مدربها، ومنظم الحدث ياسين بالرابح، خلال مؤتمر صحافي عُقد، الجمعة، في باريس، أنها ستخوض نزالها في 15 ديسمبر في قاعة «ميزون دو لا موتواليتيه».

وقالت الملاكمة الجزائرية: «مرّ أكثر من عامين لم أمارس فيهما الملاكمة، واشتقت إلى الحلبة، أنا أعيش من أجل هذه الرياضة، وأتوق للعودة إليها من أجلي ومن أجل جمهوري، كانت الأعوام الأخيرة بعد أولمبياد باريس 2024 وفترة التوقف هذه صعبة للغاية، حان الوقت للانتقال إلى عالم الاحتراف، وسأبذل قصارى جهدي».

وتعرضت الملاكمة الجزائرية صاحبة الـ27 عامًا، لحملات تشكيك حول هويتها الجنسية، واضطرت في أبريل الماضي إلى تأجيل أول نزال احترافي لها بسبب إصابة تعرضت لها أثناء التدريبات.

وبعد إحرازها ميداليتها الأولمبية في فئة وزن أقل من 66 كجم، تنافس إيمان ديسمبر المقبل في فئة «سوبر ويلتر» أقل من 69.8 كجم، بمواجهة الملاكمة الدومينيكانية كلاريدا سارابيا، التي تحمل الجنسية الهولندية.

وأثنى المدرب كمال عبد السلام على كلاريدا، مضيفًا: «هي ملاكمة من مستوى عالٍ ولم تُهزم من قبل، إذ حققت أربعة انتصارات جميعها بالضربة القاضية، لذا فهي تمثل تحديًا حقيقيًا، لكننا نثق تمامًا في إيمان».

ورأى كمال أن الملاكمة الجزائرية قادرة على الفوز بلقب عالمي في وقت قريب، مشيرًا إلى أن ذلك من الممكن أن يتحقق في غضون ثلاثة إلى خمسة نزالات.

ولم تخض إيمان خليف أي نزال منذ فوزها بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024.