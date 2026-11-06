قبل معسكر المغرب.. سان جيرمان يريح حكيمي

أراح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، المغربي أشرف حكيمي، لاعب فريقه الأول لكرة القدم، من مواجهة تروا، السبت، ضمن منافسات الدوري المحلي، وذلك قبل انضمامه إلى معسكر المنتخب المغربي، الإثنين المقبل، وفق ما أعلن الباريسي، الجمعة.

وأصدر سان جيرمان، بطل فرنسا والدوري الأوروبي، بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «بالاتفاق مع المدرب والإدارة الرياضية، يستفيد أشرف حكيمي من فترة راحة حتى بداية التوقف الدولي».

وفي مطلع أكتوبر الماضي، وبعد المعسكر الأخير للمنتخب الفرنسي، حصل أيضًا عثمان ديمبلي، والبرتغالي نونو منديش على فترة راحة منحها الإسباني لويس إنريكي، مدرب الفريق، وإدارة النادي، في خطوة اعتاد سان جيرمان اللجوء إليها لتجنب المشكلات البدنية.

ومنذ ذلك الحين، تعرض اللاعبان لإصابتين عضليتين في الفخذ، ويغيبان بدورهما عن مواجهة تروا، السبت، على ملعب «بارك دي برانس»، إلى جانب البرازيلي ماركينيوس «إصابة الفخذ» والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا «إصابة الركبة».

ويلعب المغرب مع النيجر مرتين في 13 و17 نوفمبر الجاري، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.