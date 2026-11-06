هاميلتون يكشف عن إحباطه بعد أحداث المكسيك

كشف البريطاني لويس هاميلتون، عن شعوره بالإحباط، بسبب الأحداث التي وقعت في فيراري، خلال سباق جائزة المكسيك الكُبرى للفورمولا 1، بعدما بيّن أنه لم يجرِ بعد أي نقاشات حول حادثة اللفة الأولى التي بددت آمالهم في تحقيق الفوز.

وفي تصريحات أدلى بها في منطقة الصيانة في حلبة «إنترلاجوس» قبيل سباق جائزة ساو باولو الكبرى المقرر، الأحد، أوضح السائق البريطاني صاحب الـ41 عامًا أن فريد فاسور، مدير الفريق الفرنسي، عاد إلى إيطاليا في الفترة الفاصلة بين السباقين، إضافة أيضًا إلى عودة شارل لوكلير الذي احتك معه خلال لفة أولى اتسمت بالحدة، وتجاوزه عبر الخروج عن مسار الحلبة، إلى أوروبا ليقضي بعض الوقت مع عائلته في موناكو، وذلك في أعقاب ولادة طفله الأول.

وقال هاميلتون: «كنت أشعر بالإحباط، وما زلت أشعر فيه، لا بد من إجراء نقاشات، وسنقوم بذلك عندما تسمح الظروف، عاد فريد إلى أوروبا ليكون مع الفريق، أما شارل فهو، بطبيعة الحال، يقضي وقته مع عائلته».

وتابع السائق البريطاني: «كانت لدينا فرصة لتحقيق الفوز لصالح الفريق، قام فيراري بعمل مذهل من خلال تقديم تحديثات هذا العام، وعملوا بكل طاقتهم لتقليص الفجوة، في ظل مستوى القوة الذي نمتلكه، أعتقد أنهم قاموا بعمل مذهل، رأيتمونا نحقق قفزات نوعية كبيرة، كما حصدنا نقاطًا أكثر من أيّ فريق آخر في السباقات الثلاثة أو الأربعة الأخيرة، كان بإمكاننا بسهولة احتلال المركزين الأول والثاني في المكسيك، لذا علينا بالتأكيد العمل على ضمان عدم تكرار ما حدث».

وانطلق هاميلتون من المركز الأول للمرة الأولى منذ 2023 والـ 105 في مسيرته، وأنهى سباق المكسيك في المركز الثاني، بينما حل لوكلير في المركز الرابع.

وأشار هاميلتون إلى أنه يعتقد أن لوكلير يتنافس معه بأسلوب أكثر عدوانية مقارنة بالسائقين الآخرين، مؤكدًا أن هذا الموقف يندرج ضمن نمط متكرر داخل فيراري. مضيفًا: «إذا نظرت إلى زملائه في الفريق فقد كان الأمر ذاته مع الألماني سيباستيان فيتل، وتكرر مع الإسباني كارلوس ساينس».

ويخوص هاميلتون، الأحد، في حلبة «إنترلاجوس» البرازيلية سباقه الرقم 400 في مسيرته ضمن الفئة الأولى.

وكان السباق الرقم 300 لهاميلتون في فرنسا 2022، وحلّ ثانيًا خلف الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول.

وتحمل عودة هاميلتون الذي حصل من السلطات البرازيلية على لقب مواطن فخري إلى إنترلاجوس ذكريات تاريخية، بعدما حقق لقبه الأول في 2007، وسجل ثلاثة انتصارات، وصعد إلى منصة التتويج 7 مرات خلال 18 سباقًا.