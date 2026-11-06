ديسمبر.. الأحمد يعود إلى التدريبات

ينضم وليد الأحمد، مدافع فريق القادسية الأول لكرة القدم، إلى التدريبات الجماعية خلال ديسمبر المقبل، بعد غياب طويل بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن الجهاز الفني فضّل استمرار البرنامج العلاجي والتأهيلي للمدافع دون انقطاع، بهدف المحافظة على وتيرة التعافي، ومواصلة جلسات العلاج الطبيعي والتدريبات البدنية التي يؤديها داخل منشآت النادي.

وكان المدافع، البالغ من العمر 27 عامًا، تعرض للإصابة خلال مواجهة الأهلي، التي كسبها القادسية 3ـ2 ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي الموسم الماضي، قبل أن يخضع لعملية جراحية لإعادة بناء الرباط الصليبي أواخر مارس الماضي في الدوحة العاصمة القطرية.