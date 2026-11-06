بعد التوقف.. الرشيدي يطوي غياب 26 يوما

اقترب فهد الرشيدي، مهاجم فريق الخليج الأول لكرة القدم، من العودة إلى التدريبات الجماعية، بعد وصوله إلى مرحلة متقدمة من برنامجه العلاجي والتأهيلي، تمهيدًا للمشاركة مع زملائه عقب انتهاء الإجازة الحالية، بحسب مصدر خاص بـ «الرياضية».

واستغل الجهاز الطبي في الخليج فترة توقف دوري روشن السعودي لتكثيف الجلسات العلاجية والتأهيلية للرشيدي، الذي غاب عن الملاعب نحو 26 يومًا، افتقد خلالها الفريق خدماته في مواجهتي الفتح والأهلي.

ووفقًا للخطة الموضوعة من الجهاز الطبي، بالتنسيق مع البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الفريق، يُنتظر أن ينتظم المدافع الدولي السابق في التدريبات الجماعية فور عودة اللاعبين من الإجازة، 10 نوفمبر الجاري، تمهيدًا لتجهيزه للمباريات الرسمية المقبلة.

وكان الرشيدي تعرض لتمزق في العضلة الأمامية للفخذ خلال مواجهة الفيحاء 15 أكتوبر الماضي، على ملعب نادي الخليج في سيهات، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.