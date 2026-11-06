إسبانيا.. دي ​لا فوينتي يستدعي 3 وجوه جديدة

استدعى لويس دي ​لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، ستة لاعبين لم يكونوا ضمن قائمته سبتمبر الماضي، بينهم ثلاثة وجوه جديدة، للمرة الأولى، ‌وذلك في التشكيلة ‌المكونة ​من ‌27 ⁠لاعبًا التي ​أعلنها، الجمعة، استعدادًا لمواجهتي التشيك وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية خلال نوفمبر الجاري.

وشهدت تشكيلة أبطال العالم 2026، عودة أندير بارينيتشيا، وبابلو ‌باريوس، إضافة إلى انضمام الثلاثي ألفارو ​باييس، ‌ومارك روكا، وجاكوبو رامون، للقائمة للمرة الأولى.

وحل جوان جارسيا، حارس المرمى، بعد تعافيه من الإصابة مكان جوسيب مارتينيز، بينما تم استبعاد ثلاثي برشلونة المصاب، إريك جارسيا، ⁠ورودري، ⁠وداني أولمو من التشكيلة.

كما تم استبعاد بيكتور مونيوز، جناح ليفربول، من تشكيلة المنتخب الإسباني.

وتواجه إسبانيا منافستها التشيك في 12 نوفمبر الجاري، قبل أن تلعب مع ​إنجلترا ​بعد ثلاثة أيام.