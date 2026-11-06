إسبانيا.. دي لا فوينتي يستدعي 3 وجوه جديدة
استدعى لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، ستة لاعبين لم يكونوا ضمن قائمته سبتمبر الماضي، بينهم ثلاثة وجوه جديدة، للمرة الأولى، وذلك في التشكيلة المكونة من 27 لاعبًا التي أعلنها، الجمعة، استعدادًا لمواجهتي التشيك وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية خلال نوفمبر الجاري.
وشهدت تشكيلة أبطال العالم 2026، عودة أندير بارينيتشيا، وبابلو باريوس، إضافة إلى انضمام الثلاثي ألفارو باييس، ومارك روكا، وجاكوبو رامون، للقائمة للمرة الأولى.
وحل جوان جارسيا، حارس المرمى، بعد تعافيه من الإصابة مكان جوسيب مارتينيز، بينما تم استبعاد ثلاثي برشلونة المصاب، إريك جارسيا، ورودري، وداني أولمو من التشكيلة.
كما تم استبعاد بيكتور مونيوز، جناح ليفربول، من تشكيلة المنتخب الإسباني.
وتواجه إسبانيا منافستها التشيك في 12 نوفمبر الجاري، قبل أن تلعب مع إنجلترا بعد ثلاثة أيام.