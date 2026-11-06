الرئيسية / الكرة العالمية

إسبانيا.. دي ​لا فوينتي يستدعي 3 وجوه جديدة

لويس دي ​لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم (المركز الإعلامي ـ المنتخب الإسباني)
برشلونة ـ الفرنسية 2026.11.06 | 03:53 pm

استدعى لويس دي ​لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، ستة لاعبين لم يكونوا ضمن قائمته سبتمبر الماضي، بينهم ثلاثة وجوه جديدة، للمرة الأولى، ‌وذلك في التشكيلة ‌المكونة ​من ‌27 ⁠لاعبًا التي ​أعلنها، الجمعة، استعدادًا لمواجهتي التشيك وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية خلال نوفمبر الجاري.
وشهدت تشكيلة أبطال العالم 2026، عودة أندير بارينيتشيا، وبابلو ‌باريوس، إضافة إلى انضمام الثلاثي ألفارو ​باييس، ‌ومارك روكا، وجاكوبو رامون، للقائمة للمرة الأولى.
وحل جوان جارسيا، حارس المرمى، بعد تعافيه من الإصابة مكان جوسيب مارتينيز، بينما تم استبعاد ثلاثي برشلونة المصاب، إريك جارسيا، ⁠ورودري، ⁠وداني أولمو من التشكيلة.
كما تم استبعاد بيكتور مونيوز، جناح ليفربول، من تشكيلة المنتخب الإسباني.
وتواجه إسبانيا منافستها التشيك في 12 نوفمبر الجاري، قبل أن تلعب مع ​إنجلترا ​بعد ثلاثة أيام.


تصغير تكبير مشاركة مشاركة
Google News تابع آخر أخبار الرياضية على Google News