«فورمولا 1».. ريسنج بولز يجدد الثقة في الرئيس

أعلن فريق ريسنج بولز، المنافس في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، ​والمملوك لرد بول، الجمعة، تمديد عقد آلان بيرمان، رئيس مجلس إدارته، حتى نهاية 2031، في خطوة تعكس الثقة باستقراره الإداري ومستقبله التنافسي.

ويعيش الفريق ريسنج أحد أفضل مواسمه، إذ يحتل المركز الخامس ‌في بطولة الصانعين، ‌متقدمًا بفارق 39 ​نقطة، ‌على ⁠ألبين ​صاحب المركز السادس، ⁠مع تبقي أربعة سباقات فقط على إسدال الستار على الموسم، تبدأ بسباق جائزة ساو باولو الكبرى في البرازيل، الأحد.

وانضم بيرمان إلى الفريق مديرًا للسباقات في يناير 2024، بعد مسيرة امتدت 34 ‌عامًا في منشأة ‌إنستون البريطانية مع فريق يعرف ​حاليًا باسم ‌ألبين المملوك لرينو.

وفي يوليو 2025، ‌تولى بيرمان منصب رئيس الفريق خلفًا للوران ميكيس، الذي انتقل إلى رد بول ليخلف كريستيان هورنر.

وأنهى ريسنج بولز الموسم ‌الماضي في المركز السادس بترتيب الصانعين، قبل أن يخطو خطوة ⁠إضافية ⁠إلى الأمام هذا العام، ويعزز موقعه بين فرق المقدمة في وسط الترتيب.

ولم يحسم ريسنج بولز حتى الآن تشكيلته ​للموسم المقبل، ​بينما يضم حاليًا الثنائي المكون من البريطاني الصاعد أرفيد ليندبلاد، والنيوزيلندي ليام لاوسون.