«القدية» تمنح «جولف السعودية» تشغيل النادي الوطني

وقّعت شركة القدية للاستثمار اتفاقية مع «جولف السعودية»، تتولى بموجبها الأخيرة تشغيل نادي الجولف الوطني في مدينة القدية لمدة خمسة أعوام، تشمل إدارة الملعب ومرافقه، والإشراف على العمليات التشغيلية، وتنظيم الفعاليات، وتطوير اللاعبين.

ووقّع الاتفاقية عبد الله بن ناصر الداود، العضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار، ونوح علي رضا، الرئيس التنفيذي لـ«جولف السعودية»، وفقًا لما أعلنته الشركة.

وتهدف الاتفاقية إلى توسيع قاعدة ممارسة الجولف في السعودية، واكتشاف المواهب المحلية وتطويرها، إلى جانب تعزيز مكانة النادي وجهةً لاستضافة البطولات والفعاليات الدولية، ودعم نمو السياحة الرياضية.

وأوضح الداود أن الشراكة تأتي ضمن جهود الشركة لتوفير تجارب رياضية متكاملة تستهدف مختلف المستويات، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير المرافق الرياضية، بما يسهم في استقطاب الزوار وتعزيز المشاركة المجتمعية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

من جانبه، أكد نوح علي رضا أن انضمام نادي الجولف الوطني إلى محفظة «جولف السعودية» يمثل خطوة جديدة في توسع الشركة بتشغيل مرافق اللعبة، مشيرًا إلى تطلعهم للاستفادة من إمكانات النادي في استضافة البطولات المحلية والدولية، وتقديم تجارب رياضية بمعايير عالمية.

ويضم النادي ملعبًا من 18 حفرة، صممه الإنجليزي نيك فالدو، أحد أبرز أساطير الجولف، وسط التكوينات الطبيعية لجبال طويق، على بُعد 45 كيلومترًا من الرياض العاصمة.

ويتوزع الملعب على ثلاثة مسارات، يضم كل منها ست حفر، بما يتيح للاعبين اختيار جولات تتناسب مع مستوياتهم وأوقاتهم، فيما يستقبل النادي المبتدئين والمحترفين دون اشتراط الحصول على عضوية.

ويحتوي النادي على مرافق للتدريب والتطوير، وبرامج مخصصة للمبتدئين، مع خطط لإنشاء أكاديمية تسهم في استقطاب ممارسين جدد للعبة وصقل مهاراتهم.

ويعد نادي الجولف الوطني أحد المشاريع الرياضية في مدينة القدية، التي تستعد لاحتضان مجموعة من المنشآت الكبرى، من بينها مركز التنس الوطني، ومضمار السرعة، وملعب الأمير محمد بن سلمان، وميدان سباقات الخيل، ضمن خطط تحويل المدينة إلى وجهة عالمية للرياضة والترفيه والثقافة.