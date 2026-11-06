دوكو يعود إلى تشكيلة بلجيكا

عاد جيريمي دوكو إلى قائمة المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، في آخر مباراتين يخوضهما بدور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية، أمام تركيا وإيطاليا، بعدما أعلن مارك فان بوميل، مدرب الفريق، الجمعة عن تشكيلة مكونة من 26 لاعبًا لخوض مباراتي نوفمبر الجاري.

ولعب دوكو آخر مباراة له مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، وعانى من المرض، وغاب عن أول أربع مباريات في ‌المستوى الأول ‌من دوري الأمم الأوروبية في ​سبتمبر ⁠وأكتوبر ​الماضيين، والتي حصدت فيها بلجيكا ست نقاط.

واستدعى فان بوميل هيوجو كويبرز، الذي يلعب في المكسيك، وجوسويه كونجولو، صاحب الـ20 عامًا، للمرة الأولى بعد أن سبق له اللعب مع منتخب بلجيكا تحت 21 عامًا.

وانضم كونجولو إلى التشكيلة ⁠بدلًا من كوني دي فينتر، ‌مدافع ميلان، الذي كشف فان بوميل عن أنه رفض الاستدعاء لعدم رضاه ​عن بقائه على مقاعد ‌البدلاء خلال مباريات بلجيكا الست في كأس العالم ‌هذا العام، وفي دوري الأمم.

ويغيب عن التشكيلة البلجيكية، زينو ديباست للإصابة، وماتياس فرنانديز-باردو، لاعب نيوكاسل يونايتد الذي كان مريضًا ولم يتدرب كثيرًا خلال الأسابيع الماضية، إلى جانب ‌ماليك فوفانا، ولويس أوبيندا.

وتلعب بلجيكا خارج أرضها في إزمير 12 نوفمبر ⁠الجاري، ⁠قبل أن تستضيف إيطاليا في بروكسل بعدها بثلاثة أيام.

وضمت تشكيلة بلجيكا: ياري دي بوشر، سيني لامان، مايك بندرز، ومارتن فانديفورت، في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع، تيموثي كاستاني، ماكسيم دي كويبر، جوسويه كونجولو، براندون ميخله، ناثان نجوي، كيرياني سابي، خواكين سيس، آرتور تيات، وفي الوسط، كيفن دي بروين، مانديلا كيتا، روميو لافيا، نيكولا راسكين، يوري تيليمانس، هانز فاناكن، وعلى خط الهجوم، هيوجو كويبرز، شارل دي كاتيلير، جيريمي دوكو، ميكا جودتس، روميلو لوكاكو، دودي لوكباكيو، دييجو موريرا، لياندرو تروسار.