السلامي يجهز خطة نهوض الفتح

وضع المغربي جمال السلامي، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، برنامجًا متكاملًا في فترة التوقف الدولي من أجل النهوض بالنتائج عند استئناف دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن السلامي يعتمد برنامجًا تدريبيًا ولياقيًا وبدنيًا مكثفًا خلال تدريباته اليومية على ملاعب النادي الرديفة، إثر خضوع الملعب الرئيس إلى زراعة شتوية.

يذكر أن نادي الفتح أعلن تعاقده مع السلامي، مطلع أكتوبر، ليقود الفريق الأحسائي، خلفًا للمقال السعودي خالد العطوي.

ويحتل الفتح المركز الـ16 برصيد 6 نقاط، جمعها من انتصار وحيد، و3 تعادلات، فيما تلقَّى 8 خسائر.