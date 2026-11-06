حضور لافت

سجل جناح السعودية ممثلًا بهيئة الأدب والنشر والترجمة، المشارك ضيف شرف في معرض الجزائر الدولي للكتاب 2026 حضورًا جماهيريًا لافتًا من قبل زوار المعرض (المركز الإعلامي ـ هيئة الأدب والنشر والترجمة)