الرئيسية / الصورة .. قصة

حضور لافت

2026.11.06 | 04:35 pm
سجل جناح السعودية ممثلًا بهيئة الأدب والنشر والترجمة، المشارك ضيف شرف في معرض الجزائر الدولي للكتاب 2026 حضورًا جماهيريًا لافتًا من قبل زوار المعرض (المركز الإعلامي ـ هيئة الأدب والنشر والترجمة)
حضور لافت

حضور لافت

حضور لافت

حضور لافت