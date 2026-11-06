جيسوس يعتمد معيار بديل رونالدو

اعتمد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، معيار أكثر اللاعبين مشاركة دولية أساسًا لاختيار قادة الفريق.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب إعلانه قائمة البرتغال لفترة التوقف الدولي في نوفمبر الجاري، ونقلتها صحيفة «ريكورد» البرتغالية، الجمعة.

وقال جيسوس: «للمعلومية، فإن جميع اللاعبين الموجودين هنا كانوا لاعبين سابقين لدي في أندية سبق لي تدريبها، وسيبقى النظام على ما هو عليه».

وأضاف: «أكثر اللاعبين مشاركةً دوليًا هم بيرناردو سيلفا، وروبن دياز، وجواو كانسيلو، وروبن نيفيش، وبرونو فيرنانديز، ليس بالترتيب، لكن هذا الخماسي سيكون خماسي القادة».

واختار جيسوس سبعة وجوه جديدة، من بينهم خمسة لاعبين من تحت 21 عامًا، لمباريات دوري الأمم ضد ويلز والدنمارك في نوفمبر الجاري.

ويأتي هذا التوجه في إطار مرحلة جديدة للمنتخب البرتغالي بعد نهاية حقبة كريستيانو رونالدو نجم النصر، الذي كان القائد التقليدي قبل إعلان اعتزاله اللعب دوليًا، الخميس.