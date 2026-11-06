ميسي ورونالدو.. دموع في الموعد ورحيل صامت

لم يتفقا على موعد ولا على مكان، لكن الأيام ظلت تجمعهما كما جمعهما المعشب الأخضر أكثر من 20 عامًا.

أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي في 31 أغسطس 2026 اعتزاله اللعب دوليًا، وبعد 66 يومًا فقط، في 5 نوفمبر، لحقه البرتغالي كريستيانو رونالدو بالخطوة ذاتها بعد 23 عامًا مع منتخب بلاده، وكأن كلًا منهما كان ينتظر الآخر ليغلق الباب.

بدأ ميسي حكايته مع المنتخب قبل 21 عامًا، وأنهى مشواره بعد 207 مباريات و125 هدفًا و68 تمريرة حاسمة، قبل مباراة وداعه، وحمل خلالها كأس العالم 2022 وكوبا أمريكا مرتين وذهبية الأولمبياد، وخسر نهائي كأس العالم مرتين وكوبا أمريكا 3 مرات، وفي مونديال 2026 سجل 8 أهداف وصنع 4 بحسب الصحيفة، ثم خسر النهائي أمام إسبانيا في الوقت الإضافي، وقال بعد 6 أسابيع في رسالة على «إنستجرام»: «لقد أعطيت كل شيء، ولم يعد لدي ما أقدمه»، وفي 6 أكتوبر 2026 ودّع جماهير بلاده بملعب مونومنتال في بوينس أيرس العاصمة بفوز على بنين 3ـ0 سجل فيه هدفًا، والوداعات التي تُقام على أرض الوطن لا تحتاج إلى صافرة نهاية.

أما رونالدو فقد ظهر للمرة الأولى بقميص البرتغال في 20 أغسطس 2003 بديلًا للويس فيجو أمام كازاخستان، وأنهى مسيرته بعد 234 مباراة و146 هدفًا و45 تمريرة حاسمة، وهما رقمان قياسيان، وقاد البرتغال إلى أول لقب كبير في تاريخها في يورو 2016، ثم إلى دوري الأمم الأوروبية في 2019 و2025، وكان أول لاعب يسجل في 6 نسخ من كأس العالم من 2006 إلى 2026، وأحرز 11 هدفًا في 27 مباراة في البطولة و14 هدفًا في 30 مباراة بأمم أوروبا، وسجل مع المنتخب في 23 عامًا تقويميًا متتالية من 2004 إلى 2026، والرقم الذي يتكرر 23 مرة يتحول إلى عادة لا إلى مصادفة.

لم تكن النهاية مشابهة، إذ غاب رونالدو عن التشكيلة الأساسية أمام النرويج في دوري الأمم في سبتمبر للمرة الأولى منذ 18 عامًا، وغادر معسكر المنتخب بعد خلاف علني مع المدرب جورجي جيسوس، وخاض مباراته الأخيرة في 24 سبتمبر أمام ويلز بفوز 1ـ0 في لشبونة، ثم أعلن في 5 نوفمبر اعتزاله بعد نحو شهر من وداع ميسي، وكتب: «اليوم حان الوقت لتسليمه إلى المستقبل، وأضاف أنه قرار لم يُتخذ بالعقل وحده بل بالقلب أيضًا، فأحيانًا لا يُغلق القلب بابه إلا بعد أن تحاول العقول جميعها إقناعه».

جمعت الرجلين أعوام من المنافسة على الصدارة في أوروبا والعالم، ولم يتفقا على الألقاب لكنهما اتفقا على التوقيت، فكلاهما بلغ في 2026 نسخته السادسة من كأس العالم، وكلاهما ودّع المنتخب في العام نفسه، وكلاهما لم يعلن اعتزال اللعب للأندية، ويواصلان مشوارهما بعيدًا عن أوروبا، وتقاسما معًا 13 كرة ذهبية، 8 لميسي و5 لرونالدو.

وعلى امتداد تلك الأعوام لم يتحدثا عن بعضهما إلا باحترام معلن، فقال ميسي لقناة خلال كأس العالم للأندية 2025: «لسنا أصدقاء لأننا لا نقضي وقتًا معًا، لكننا دائمًا عاملنا بعضنا باحترام كبير»، وأضاف أنه يكنّ إعجابًا بمسيرة رونالدو التي تتواصل لأنه ما زال ينافس في أعلى مستوى، وقال رونالدو في العام نفسه: «لم تكن لي علاقة سيئة معه قط، بل العكس، تشاركنا المسرح 15 عامًا وانتهى بنا الأمر زملاء مهنة ونحترم بعضنا».

وحين ودّع ميسي منتخب بلاده بعد مباراة بنين وكتب على «إنستجرام»: «كانت آخر مباراة لي وأفتقد ارتداء الأزرق والأبيض»، علّق رونالدو أسفل رسالته: «ليو، أعوام طويلة تدافع فيها عن بلدك وقصة ستبقى إلى الأبد، لك كل احترامي على ما حققته مع الأرجنتين».

أخيرًا وبعد أن أسدل الستار على أكثر من 20 عامًا من المنافسة، أعلن ميسي في بوينس أيرس ودّع جمهوره أمام عيون باكية وهدف أخير، وفي لشبونة كان رونالدو آخر من علم بأن صافرة الحكم في مواجهة ويلز ستكون تلويحة وداع صامتة، لكن الإنجازات الفذة ستظل الذاكرة التي لا تتعب ولا تنسى.