وصول السائقين

وصل سائقو الفرق المشاركة في جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا 1، الجمعة، إلى حلبة أوتودرومو خوسيه كارلوس بيس، في ساو باولو، استعدادًا لبدء التجارب التأهيلية للسباق الرئيس المُقرر الأحد (رويترز)