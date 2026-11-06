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وصول السائقين
2026.11.06 | 05:29 pm
وصل سائقو الفرق المشاركة في جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا 1، الجمعة، إلى حلبة أوتودرومو خوسيه كارلوس بيس، في ساو باولو، استعدادًا لبدء التجارب التأهيلية للسباق الرئيس المُقرر الأحد (رويترز)
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