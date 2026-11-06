بـ«صحاك الشوق» فضل شاكر يدشن حفل جدة.. ويارا تفاجئ الجمهور

أحيا الفنان اللبناني فضل شاكر، الخميس، حفلًا غنائيًا على مسرح «عبادي الجوهر أرينا» في جدة، وسط حضور جماهيري كامل العدد، بعد نفاد التذاكر خلال أقل من 45 دقيقة من طرحها، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض.

واستهل شاكر الحفل بأغنية «صحاك الشوق»، قبل أن يقدم مجموعة من أبرز أعماله الغنائية، منها «إلا وأنا معك»، و«الحب وبس»، و«هوى الجنوب»، وسط تفاعل الحضور الذي ردد كلمات الأغنيات معه.

وشهد الحفل عددًا من المفاجآت، أبرزها مشاركة حفيد الموسيقار التركي آيتاتش دوغان بالعزف على آلة القانون، إلى جانب صعود الفنان محمد شاكر لمشاركة والده أداء أغنية «كيفك ع فراقي».

وواصل النجم تقديم أعماله الشهيرة، من بينها «يا غايب»، و«معقول»، و«لو على قلبي»، قبل أن تفاجئ الفنانة اللبنانية يارا الجمهور بصعودها إلى المسرح ومشاركة شاكر أداء الديو الغنائي «خدني معك»، وسط تفاعل واسع من الحضور.

وعبّر شاكر، خلال الأمسية، عن سعادته بلقاء جمهور جدة، موجهًا الشكر للحاضرين على حفاوة الاستقبال والتفاعل مع أغنياته.

ونظمت شركة «بنش مارك» الحفل ضمن سلسلة حفلات فضل شاكر في السعودية، بعد إحيائه حفلين في الرياض وآخر في الخبر، قبل أن يحط رحاله في جدة، في أمسية جمعت بين أعماله الغنائية القديمة والحديثة، والمشاركات الفنية التي شهدها المسرح.