الاتحاد البرتغالي: لا تكريم يكفي رونالدو

‌تعهَّد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، الجمعة، بتكريم كريستيانو رونالدو، نجم النصر، مع إعلان المدرب جورجي جيسوس عن تشكيلته الأولى منذ قرار القائد باعتزال ​اللعب الدولي.

وأعلن رونالدو، البالغ من العمر 41 عامًا، قراره الخميس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليسدل بذلك الستار على مسيرته مع منتخب البرتغال، التي امتدت على مدار 234 مباراة، وسجل خلالها 146 هدفًا.

ووعد بيدرو بروينسا، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، بالاحتفاء بإسهامات رونالدو، على الرغم من عدم الإفصاح عمّا ‌إذا كان المهاجم ‌سيوافق على خوض مباراة وداعية.

وقال بروينسا ​قبل ‌الإعلان ⁠عن التشكيلة: «لن ​يكون ⁠أي تكريم كافيًا أبدًا لشكره على كل ما قدمه لكرة القدم البرتغالية وللبرتغال».

وأضاف: «سنبذل قصارى جهدنا لتكريم الإرث الذي يتركه لنا. كل ما قدمه يستحق التكريم والاحتفاء».

وأكد بروينسا أنه وجيسوس وجميع العاملين في الاتحاد البرتغالي يحترمون قرار رونالدو، مثمنًا قيادته وتأثيره على أجيال من اللاعبين البرتغاليين.

وزاد: «أفضل طريقة لتكريمه والاحتفاء به هي تكريم طموحه غير المحدود. ​أن يلعب دائمًا من أجل ​الفوز. ألا يخاف أبدًا من أن يكون الأفضل في العالم».

وتابع: «شكرًا لك على كل شيء أيها القائد. هذا بيتك، وسيظل دائمًا كذلك».