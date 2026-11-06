سامرفيل وريندرز يقودان هولندا أمام اليونان وألمانيا

احتفظ الهولندي كريسينسيو سامرفيل، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، ومواطنه تيجاني ريندرز، لاعب القادسية، بمكانهما في قائمة منتخب بلدهما، التي تستعد لمواجهتي اليونان وألمانيا في 13 و16 نوفمبر الجاري، ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية.

واختار الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب المنتخب الهولندي، كلًا من سامرفيل وريندرز ضمن قائمة مكونة من 25 لاعبًا، للمرة الثانية تواليًا بعد أن وجدا في قائمة «الطواحين» خلال مبارياته في أكتوبر الماضي.

وسبق لسامرفيل «25 عامًا» تمثيل منتخب بلاده في 10 لقاءات، محرزًا هدفين وصانعًا أربعة، أما ريندرز «28 عامًا» فقد خاض 38 مباراة دولية، وسجل ثمانية أهداف وصنع خمسة.

وشهدت قائمة المنتخب الهولندي عودة فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة، للمرة الأولى منذ كأس العالم 2026.

وكان دي يونج غاب بسبب الإصابة عن المباريات الأربع الأولى لمنتخب بلاده في المجموعة الثانية بالمستوى الأول في ‌سبتمبر وأكتوبر ‌الماضيين، التي ​حصدت ‌فيها ⁠هولندا ​ثماني نقاط لتتصدر ⁠الترتيب متساوية في النقاط مع اليونان وبفارق ثلاث نقاط عن ألمانيا.

استدعى تشابي هرنانديز أيضًا إيان ماتسن، الظهير الأيسر لأستون فيلا، الذي ينضم بذلك للمنتخب للمرة الثانية بعد آخر مشاركه دولية له في مارس 2025، كما عاد كلويفرت ودونييل مالين ‌إلى التشكيلة.