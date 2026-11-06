جيسوس: لا أشعر بأي ذنب تجاه رونالدو

تبرّأ البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، من مسؤولية دفع النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو إلى إعلان اعتزاله الدولي، متمسكًا بسلامة قراراته منذ توليه المسؤولية، ووضعه مصلحة «برازيل أوروبا» فوق أي اعتبارات فردية.

وخلال مؤتمر صحافي عقده الجمعة، للإعلان عن قائمة المنتخب استعدادًا لمواجهتي الدنمارك وويلز في دوري الأمم الأوروبية، قال جيسوس: «اتخذت جميع قراراتي واضعًا مصلحة المنتخب نصب عيني. بصفتي مدربًا، دأبت دائمًا على الدفاع عما هو أفضل للفريق. أنا مرتاح لقراري، ولا أشعر بأي ذنب تجاه رحيل رونالدو».

ولم يخف جيسوس انزعاجه من إلحاح الصحافيين على استيضاح تفاصيل خلافه مع قائد المنتخب السابق، مفضلًا توجيه النقاش نحو خياراته الفنية والقائمة الجديدة، مع نفي وجود أي ضغينة تجاه اللاعب.

وكما أفادت «الرياضية» الخميس نقلًا عن مصادرها، ذكر المدرب، البالغ من العمر 72 عامًا، أنَّه لم يكن على علم مسبق بقرار رونالدو اعتزال اللعب الدولي، مؤكدًا أنَّ الهدّاف الكبير ظل حاضرًا ضمن حساباته حتى لحظة إعلان قراره.

وأضاف: «علمت بالأمر في الوقت نفسه الذي علم فيه الجميع. حتى ذلك الحين، لم أكن أعرف شيئًا عن قراره. كان يلعب ويسجل الأهداف، وكان أحد اللاعبين الموجودين ضمن خططي».

ونفى جيسوس إجراء أي تواصل مع رونالدو عقب إعلان الاعتزال، قائلًا إنه لم يتصل به بعد ذلك، مع إبداء احترامه لقرار اللاعب، على الرغم من اعتقاده السابق بإمكانية عودته إلى صفوف المنتخب.

وأوضح: «بالطبع كنت أعتقد أنه سيعود، وفكرت في استدعائه والتحدث معه، لكن يجب احترام قراره. كان لا بد أن يحدث ذلك عاجلًا أم آجلًا، فقد رأى أن هذا هو الوقت المناسب لمغادرة المنتخب، مع الأخذ في الاعتبار دائمًا ما مثّله للبرتغال».

ويأتي موقف جيسوس امتدادًا لخلاف تصاعد منذ نهاية سبتمبر الماضي، عندما غادر رونالدو معسكر المنتخب البرتغالي في كوبنهاجن، بصورة مفاجئة، قبل مواجهة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية، من دون الحصول على إذن، ولم يعد إلى صفوف المنتخب بعدها.

وفرضت الواقعة عقوبة إيقاف رمزية لمدة 30 يومًا على قائد البرتغال، لكنها لم تغلق الباب أمام عودته، خاصة مع استمرار مشاركته وتسجيله الأهداف مع فريق النصر.

وفي وقت لاحق، حمّل رونالدو مدربه مسؤولية التوتر بينهما، متهمًا إياه بعدم الوفاء بوعود قطعها له، فضلًا عن عدم إبداء الاحترام الكافي، بعدما طلب منه إجراء عمليات الإحماء خلال مواجهة النرويج من دون إشراكه في المباراة.

وأعلن «الدون»، الخميس، قراره عبر مقطع فيديو نشره على حسابيه في «إنستجرام» و«إكس»، وجّه خلاله رسالة إلى الشعب البرتغالي، قائلًا: «جاء اليوم الذي أعيد فيه القميص رقم 7 الخاص بمنتخبنا الوطني. لم أشعر يومًا أنه يخصني وحدي، لكنني حظيت على مدار 23 عامًا بشرف ومسؤولية ارتدائه والدفاع عنه وحمله معي إلى الملاعب في جميع أنحاء العالم».

وجاء القرار في وقت لا يزال فيه رونالدو، البالغ من العمر 41 عامًا، ينشط مع النصر، فيما ألمح سابقًا إلى احتمالية الاعتزال في نهاية الموسم الجاري.