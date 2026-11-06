في كوريا الجنوبية.. «فالكونز» يتأهل إلى نصف نهائي «أوفرواتش»

حجز فريق «فالكونز» للرياضات الإلكترونية، مقعده في دور نصف النهائي من التصفيات الإقليمية لبطولة «Overwatch Champions Series 2026»، ضمن منافسات المرحلة الثالثة المنتظمة في كوريا الجنوبية.

وانتصر الفريق السعودي على فريق «CheeseBurger» بنتيجة 4ـ0، في مواجهة ربع النهائي، بعدما قدم أداءً حاسمًا خلال المواجهة، تمكن خلاله من حسم السلسلة بأربعة أشواط دون مقابل، ليواصل مشواره في المنافسات الإقليمية، ويقترب خطوة إضافية من حجز بطاقة التأهل إلى المراحل التالية من البطولة.

ويأتي هذا التأهل ضمن منافسات المرحلة الثالثة من سلسلة أبطال «أوفرواتش» لعام 2026، التي تشهد تنافس الفرق المشاركة في التصفيات الكورية على المراكز المؤهلة إلى الأدوار المتقدمة، وسط تطلعات «فالكونز» لمواصلة نتائجه والوصول إلى النهائي، وخطف لقب البطولة.