الفتح.. إجازة 6 أيام ومباريات تجريبية

بدأ فريق الفتح الأول لكرة القدم إجازة ستة أيام، تنتهي الأربعاء، استغلالًا لفترة التوقف الجارية، حسبما أعلن النادي الجمعة.

وعند العودة إلى التدريبات، الخميس، يبدأ الفريق برنامج إعدادٍ بدني فنّي، استعدادًا للجولات المقبلة من دوري روشن السعودي.

ويتضمن البرنامج، كما أوضح النادي عبر موقعه الإلكتروني، مباريات تجريبية، يُعلَن لاحقًا عن أطرافها الأخرى.

ويسعى الجهاز الفني، بقيادة المغربي جمال السلامي، إلى استغلال فترة التوقف في رفع جاهزية اللاعبين وتحضيرهم للمرحلة المقبلة من الموسم الجاري.

ويقبع الفتح، بست نقاط فقط من 12 جولة، في المركز الـ 16، أول مراكز الهبوط إلى الدرجة الأولى.

وبدأ الفريق موسمه تحت قيادة المدرب خالد العطوي، الذي أُنهِيَت العلاقة التعاقدية معه، ولَعِب خمس مباريات مع السلامي، خسِر أربعًا منها وكسِب واحدة.

وبعد فترة التوقف، يواجه الفتحاويون الفيحاء، لحساب الجولة الـ 14، ما لم تُعَد جدولة الجولات المقبلة.