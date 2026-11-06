البرتغال تكشف تشكيلتها.. وفاريلا وكوستا في ظهور أول

كشف خورجي جيسوس، مدرب المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، الجمعة، عن تشكيلته الأولى لخوض مباراتيه المقبلتين في دوري الأمم ضد الدنمارك وويلز يومي 14 و17 نوفمبر الجاري، منذ قرار القائد كريستيانو رونالدو اعتزاله اللعب الدولي.

وكان رونالدو «41 عامًا» قائد النصر السعودي، أسدل الخميس الستار على مسيرته الدولية، التي امتدت على مدار 234 مباراة، وسجل خلالها 146 هدفًا.

وضمت القائمة سبعة وجوه جديدة، من بينها خمسة لاعبين ينتمون إلى منتخب تحت 21 عامًا، فيما برز اسمان ينضمان للمرة الأولى، وهما المهاجم جوستافو فاريلا «مونزا»، والظهير الأيمن ألبرتو كوستا «بورتو».

ويأتي استدعاء فاريلا بعدما تصدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي مع مونزا بتسعة أهداف، في حين نال كوستا فرصته الأولى بفضل مستوياته في مركزه.

كما شهدت القائمة، غياب نونو منديش، الظهير الأيسر في «باريس سان جيرمان»، والجناح فرانسيسكو كونسيساو «يوفنتوس» بسبب الإصابة. وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراس المرمى: دييجو كوستا «بورتو» وروي سيلفا «سبورتينج» وصمويل سواريز «بنفيكا».

المدافعون: دييجو دالوت «مانشستر يونايتد» وألبرتو كوستا «بورتو» وروبن دياش «مانشستر سيتي» وتوماس أراوجو «بنفيكا» وريناتو فيجا «فياريال» وأنطونيو سيلفا «بورنموث» وجواو كانسيلو «برشلونة» ونونو تافاريس «لاتسيو».

لاعبو الوسط: جواو بالينيا «بنفيكا» وروبن نيفيش «الهلال» وماتيوس فرنانديز «توتنام» وفيتينيا وجواو نيفيس «باريس سان جيرمان» وبرناردو سيلفا «ريال مدريد» وبيدرو نيتو «تشيلسي» وفرانسيسكو ترينكاو «الأهلي» وبرونو فرنانديز «مانشستر يونايتد».

المهاجمون: كارلوس فوربس «كلوب بروج» وجواو فيليش «النصر» ورافائيل لياو «غلطة سراي» وجيوفاني كويندا «تشيلسي» ورودريجو مورا «روما» وجونسالو راموش «ميلان» وفابيو سيلفا «بوروسيا دورتموند» وجوستافو فاريلا «مونزا».