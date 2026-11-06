قيادة البرتغال.. بيرناردو يتقدم على نيفيش وكانسيلو

أصبح البرتغالي بيرناردو سيلفا، لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، المرشَّح الأوفر حظًا لحمل شارة قيادة منتخب بلاده، خلفًا لمواطنه الأسطوري كريستيانو رونالدو الذي أعلن، الخميس، اعتزاله الدولي.

وأشار البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب المنتخب، خلال مؤتمر صحافي عقده الجمعة، قبل المواجهتين المقبلتين ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية، إلى اعتماده معيار عدد المشاركات الدولية في تحديد ترتيب قادة المنتخب.

ويملك سيلفا البالغ من العمر 32 عامًا أعلى رصيد مشاركات بين عناصر قائمة البرتغال الحالية، بواقع 115 مباراة.

وخلال المؤتمر الصحافي قال جيسوس: «في المنتخب الوطني، يتم اختيار القادة بناءً على عدد المشاركات الدولية. حاليًا، هناك خمسة لاعبين يملكون أكبر عدد من المباريات الدولية. ومن المثير للاهتمام أن جميعهم كانوا لاعبين تحت قيادتي في الأندية التي دربتها».

وأضاف: «سيظل المنطق نفسه قائمًا. اللاعب الأكثر مشاركة دولية بعد كريستيانو رونالدو هو بيرناردو سيلفا، ثم يأتي روبن دياش وجواو كانسيلو وروبن نيفيش وبرونو فرنانديز. ليس بالضرورة بهذا الترتيب، لكن هؤلاء هم اللاعبون الخمسة الذين يمكنهم حمل شارة القيادة».

وبذلك، يتقدّم سيلفا قائمة المرشحين لخلافة رونالدو في قيادة المنتخب البرتغالي، بفضل احتلاله صدارة المشاركات، متفوقًا على برونو فيرنانديز، صاحب الـ97 مباراة، وروبن دياش «84 مباراة» وجواو كانسيلو «77 مباراة» وروبن نيفيش «73 مباراة».

وكان سيلفا خاض مباراته الدولية الأولى في مارس 2015 أمام الرأس الأخضر، تحت قيادة المدرب فرناندو سانتوس، وخسرت البرتغال بهدفين دون رد.