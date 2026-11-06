أخضر الشاطئية ينعش آمال التأهل

أنعش المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية حظوظه في التأهل إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العرب الخامسة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد المصري في محافظة بورسعيد حتى الـ 9 من نوفمبر الجاري.

وحقق أخضر الشاطئية فوزًا ثمينًا 3ـ2 على نظيره الموريتاني، الجمعة، رافعًا رصيده إلى 3 نقاط ضمن المجموعة الأولى.

وسجل ثلاثية أخضر الشاطئية عمر يحيى، ورمزي دكمان، وأحمد الهمامي.

وضمن المجموعة ذاتها حقق المنتخب المصري «المستضيف» فوزه الثاني تواليًا، بعدما كسب نظيره العراقي 5ـ2 رافعًا رصيده إلى 6 نقاط ، بينما ظل منتخب العراق بلا رصيد.

وفي المجموعة الثانية ضَمِنَ المنتخب المغربي التأهل إلى نصف النهائي بعدما حقق فوزًا كبيرًا على ليبيا 7ـ1 ليرتفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، فيما قبع المنتخب الليبي في المركز الأخير بلا رصيد.

وفاز المنتخب اللبناني على نظيره العماني بركلات الترجيح 3ـ2 بعد انتهاء الأشواط الأربعة بالتعادل بنتيجة 5ـ5، ليحصد المنتخب اللبناني أول نقطة له في البطولة ويحل في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد منتخب عمان عند الثلاث نقاط في وصافة المجموعة الثانية.

وتختتم منافسات دور المجموعات، السبت، بلعب مباريات الجولة الثالثة، والتي تُستهل بلقاء يجمع المنتخبين السعودي والعراقي لحساب المجموعة الأولى، يليه لقاء يجمع منتخبي لبنان وليبيا لحساب المجموعة الثانية، التي تختتم بثالث لقاءات اليوم الثالث من البطولة الذي يجمع منتخبي عمان والمغرب، وتختتم منافسات دور المجموعات بلقاء منتخبي مصر وموريتانيا.