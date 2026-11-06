جزائية قاتلة تنقذ الزلفي أمام جدة

رفض فريق الزلفي الأول لكرة القدم الخسارة أمام ضيفه جدة بعد أن فرض عليه التعادل 1ـ1 خلال المواجهة التي جرت على ملعبه الجمعة ضمن الجولة الـ11 من دوري الدرجة الأولى.

وغابت الأهداف خلال مجريات الشوط الأول، وبدت في طريقها إلى التعادل السلبي قبل أن ينتفض الفريقان في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني الذي شهد إثارة كبيرة بدأت حينما تمكن جدة من افتتاح النتيجة عبر رأسية من فهد الصحفي «90+4»، وبلغت إثارتها في اللحظات الأخيرة بعدما نجح الزلفي في إدراك التعادل عبر المالي ديمبا ديالو من ركلة جزاء «90+12».

وبهذه النتيجة، صعد الفريقان مركزًا في الترتيب العام مؤقتًا بانتظار ما ستسفر عنه باقي مواجهات الجولة، حيث أصبح الزلفي خامسًا برصيد 18 نقطة، وجدة في المركز الـ11 بـ10 نقاط.